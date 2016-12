Machen sich bei schönem Wetter und angenehmen Bedingungen bereits Nuancen signifikant bemerkbar, sind die Unterschiede bei schlechten umso größer. Gerade bei ständig wechselnden Bedingungen von warm zu kalt und nass zu trocken, wie man sie im Herbst vorfindet, kann schlechte Kleidung ein schönes Biking Erlebnis verderben. Nicht ohne Grund gibt es das schlaue Sprichwort „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung“. So verschieden die klimatischen Bedingungen sind, so verschieden sind auch die Ansprüche für die unterschiedlichen Disziplinen beim Motorradfahren. Dainese zeigt mit drei kombinierten Outfits für SPORT-TOURING, TOURING und den urbanen Einsatz dem Winter die kalte Schulter und lässt buchstäblich niemanden im Regen stehen.

SPORT-TOURING

D-CYCLONE GORE-TEX heißt die neue Jacke der Superlative für Sport-Tourer. Leicht, widerstandsfähig und ergonomisch vereint sie eine stoffbeschichtete Membran Gore-Tex® 2L mit einem elastischen Gewebe. Kragen und thermales Innenfutter sind herausnehmbar, Luftöffnungen an der Brust und am Rücken bieten ein extrem breites Einsatzspektrum. Ein Rückenprotektor Wave G2 ist in der Jacke inkludiert.

In Kombination mit den X-TRAVEL-Handschuhen aus elastischer GORE-TEX® Membran, Ergo-Tec Einsätzen mit wasserdichtem Doppelbund und den TORQUE D1 Out GORE-TEX® Stiefeln mit Nylonsohle, Magnesium- und TPU-Einsätzen, Edelstahl-Slider und dem Dainese Hightech D-Axial -System wird Komfort und Sicherheit garantiert.