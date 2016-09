Anzeige: Yamalube® von Yamaha

Für Ihre Yamaha Produkte nur das Beste - Öle und Pflegemittel von Yamaha

Forschung und Entwicklung bilden das Herz eines jeden Yamaha-Produktes und das Öl ist dabei so etwas wie das Blut. Aus diesem Grund wurde bei Yamaha mit der Yamalube® Produktreihe eine Palette von Ölen, Schmierstoffen und Pflegemitteln entwickelt, die perfekt zu Yamaha Land- und Wasserfahrzeugen passen.

Entwickelt für beste Performance

Foto: Yamaha

Yamalube® hat sich dem Motorsport verschrieben und in der MotoGP, World Superbike, World Supersport und auch in der FIM Motocross Weltmeisterschaft mit unzähligen Siegen in den entsprechenden Kategorien gezeigt, dass die Leistung und Zuverlässigkeit stimmt.

Yamaha Fahrzeuge sind unter anspruchvollsten Standards entwickelt worden, um optimale Ergebnisse auf Rennstrecke, Straße und dem Off-Road Bereich zu bringen. Der Wunsch nach dem Besten für unsere Produkte ließen unsere Ingenieure Yamalube® entwickeln, da herkömmliche Motoröle in Leistung und Schutz nicht unseren Standards entsprechen.

Unser oberstes Ziel ist es, mit Yamalube® den optimalen Schmierstoff für Ihre Yamaha anzubieten. Dabei versteht es sich von selbst, dass nicht jedes Öl für jede Anwendung und Fahrzeug geeignet ist. Genau deshalb sind die Yamalube® Öle exakt auf den jeweiligen Yamaha Motor abgestimmt.

Foto: Yamaha

Ein Vorteil von Yamalube®

Die Ingenieure haben diese Öle unter optimalen Bedingungen auf die Motoren abgestimmt und unterscheidet sich dadurch erheblich vom Standard der herkömmlichen, marktgängigen Motoröle.



Entwickelt für außergewöhnliche Motoren

Entwickelt für außergewöhnliche Motoren und unter extremen Bedingungen – wie im 1.679 ccm V4 Motor mit 200PS der VMAX. Ausgewählte Produkte des Yamalube®-Sortiments wurden für Nasskupplungen entworfen und sind mit Additiven kompatibel.



Schnellere Gangwechsel, längere Lebensdauer

Yamalube® Öle schützen mit ihrem hochwiderstandsfähigen Film Ihren Motor und ihr Getriebe optimal, so dass auch bei schnelleren Schaltvorgängen eine längere Lebensdauer ihres Motors gewährleistet ist.



Anti-Korrosion und Schaumdämpfend

diese Eigenschaften sichern einen maximalen Schutz des Motorinnenlebens auch bei hohen Drehzahlen.



Saubere Motoren

Yamalube® Öle bieten eine höhere Sauberkeit von Motorkomponenten, ohne Rückstände zu hinterlassen. Kraftvolle Alterungsschutzmittel “Anti Oxidanzien” schützen und halten die Motorteile sauber.



Erfüllt die JASO MA Norm (je nach Produkt)

Öle, die JASO (Japanese Automotive standards Organisation) MA zertifiziert sind verhindern Kupplungsrutschen, hinterlassen keine Ablagerungen und erfüllen Anti-Korrosion und Verschleißstandards.



Schmierung

Die Mischung von Ölen und Additiven in Yamalube® Ölen minimieren Reibverluste für hohe Leistungen bei gleichzeitigen Schutz vor Kolbenverschleiß und Kolbenfraß.



Abdichtung

Zur Vermeidung von Druckverlusten im Brennraum und zur Gewährleistung eines konstanten Verdichtungsverhältnisses trägt das Öl zur Abdichtung zwischen Zylinder und Kolbenringen bei.



Vermeidung von Belastungen

Yamalube® bindet Verunreinigungen im Motor und beugt Partikelbildung vor. Unreinheiten wie Schmutz oder Abrieb kann sich im Inneren des Motors sammeln und die Leistung beeinflussen. Yamalube® Öl kann diese in Kleinstpartikel auflösen, so dass der Ölfluss leichtgängig weitergeht.

Foto: Yamaha

Beschränken Sie sich bei der Pflege Ihrer Yamaha nicht nur auf die Technik sondern achten Sie auch auf ein gepflegtes Äußeres. Yamaha Ingenieure haben daher die Yamalube® Careline Produkte entwickelt, um ihre Yamaha reinigen und polieren zu können. Auch Produkte zur Helmpflege wurden mit einbezogen, damit auch Sie gut aussehen.

Yamaha Fahrzeuge sind für höchste Ansprüche gebaut; das gilt auch für die Oberflächenmaterialien. Yamalube® Careline Produkte sind entwickelt und getestet worden, um die Schutzeigenschaften dieser Materialien noch zu verbessern.

