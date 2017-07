Unser Service ist Ihr Mehrwert

Fahren Sie einfach über Nacht zu den schönsten Tourenzielen, steigen am Morgen auf Ihr Bike und fahren in aller Frische dorthin, wo es Ihnen am besten gefällt. Durch die Reise über Nacht gewinnen Sie zwei Tourentage und sparen zusätzliche Übernachtungen unterwegs.

Der BTE AutoReiseZug fährt auf der Strecke Hamburg – Lörrach (nahe Basel) und überbrückt so für Sie und Ihr Motorrad im Schlaf die Strecke zwischen Nordsee und Alpen.