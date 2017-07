Einer der häufigsten Umbauwünsche bei Motorrädern betrifft den Schalldämpfer. Die Serientöpfe sind ihren Besitzern meist zu klobig, zu unauffällig und zu schwer. Auch wenn der Auspuff der Bandit 650 nicht unbedingt klobig daherkommt, so treffen zumindest die anderen beiden Attribute zu.

Und wer etwa nach einem Sturz Ersatz besorgen muss, dürfte sich auch über den saftigen Neupreis von rund 550 Euro nicht gerade freuen. Da bietet der Zubehörmarkt wesentlich günstigere Alternativen. Und die sollen oftmals ja sogar noch einige PS zusätzlich herauskitzeln sowie kerniger klingen. Welcher Schalldämpfer klanglich der überzeugendste ist, muss jeder selbst entscheiden.

Am meisten Punkte konnten die Anlagen in den Kriterien Spitzenleistung und Leistungsentfaltung sammeln. Besonderes Augenmerk legten die Experten der MOTORRAD-Testabteilung auf die Leistungsentfaltung und achteten bei den auf dem Prüfstand ermittelten Kurven auf jeden noch so kleinen Einbruch in den Leistungs- und Drehmomentverläufen, die sich in der Praxis durchaus spürbar bemerkbar machen.