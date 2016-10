Zubehör-Schalldämpfer für die BMW F 800 R im Vergleichstest

Der ultimative Endtopf?

Liebes MOTORRAD-Sorgentelefon, gibt es für meine BMW F 800 R den ultimativen Endtopf? Der fett klingt. Der scharf aussieht. Der richtig Bumms hat. Und der die Rennleitung milde stimmt. Hören wir uns mal um: sieben Zubehör-Schalldämpfer im Vergleich zum Original von BMW.

Beginnen wir am Anfang mal mit dem Ende. Denn das ist ja nahe. Schon in wenigen Monaten gilt für neue Motorräder die Euro 4. Spätestens ab Januar 2017 greift damit auch eine neue Geräusch-Richtlinie. Künftig heißt es: noch leiser werden! Aus derzeit maximal 80 Dezibel (A) im Fahrbetrieb werden dann 77. Klingt nach hartem Tobak – vor allem, wenn man sich auf den Folgeseiten die doch sehr hohen Messwerte aller Anlagen im Test anschaut.

Andererseits: In der neuen Richtlinie werden auch die Vorgaben für die Messmethode grundlegend neu geregelt. Bislang wird das (rechtlich relevante) Fahrgeräusch noch nach einheitlichem Maßstab ermittelt, egal ob das Motorrad 60 oder 160 PS hat. Bei der neuen Richtlinie wird hingegen nicht mehr über einen Kamm geschert. Die Vorgaben für Gangwahl, Konstantfahrt und Beschleunigung ergeben sich aus den Leistungsdaten des jeweiligen Motorrads. Insofern bleibt zunächst abzuwarten, ob neue Motorräder in Zukunft tatsächlich, also hörbar, drei Dezibel leiser sind – oder ob dieser Wert nur rein rechnerisch niedriger ist. Deshalb sind auch wir gespannt wie ein Flitzebogen, welche Zahlen bei unserem ersten Auspufftest 2017 auf dem Display unseres Phonmessers aufleuchten werden.

Nur mit der Originalanlage innerhalb des gesetzlichen Limits?

Nun aber zurück in die Gegenwart. Schauen wir uns jetzt den aktuellen Auspufftest für die BMW F 800 R an, bei dem alles noch einmal nach jahrzehntelang bekannter Form abläuft. Was jetzt nicht heißt, dass es einfacher ist. In unserer Messreihe bleibt die F 800 R nur mit der Originalanlage innerhalb des gesetzlichen Limits. Obwohl laut beiliegender Unterlagen natürlich jeder Zubehöranlage aus diesem Test von diversen Prüforganisationen aus Luxemburg, Irland, Spanien oder Deutschland das Einhalten der Grenzwerte bescheinigt wird. Amtlich korrekt, mit Brief und Siegel. Darauf darf man sich als Kunde und Käufer natürlich verlassen.

Weitere Ist-Werte aus dem Test: Alle Zubehörtöpfe sind deutlich leichter als das Original. Was aber auch kein Wunder ist. Denn ab Werk stecken meist üppige Schalldämpfer mit sackschweren Reflexionskammern am Krümmerausgang. Das geht gewaltig aufs Gewicht.

Wie klingt das nun?

Die Zubehörindustrie konzentriert sich im Regelfall auf Absorptionsdämpfer, die mit schallschluckender Dämmwolle gestopft sind. Leichtbau, wie er im Buche steht. An dieser Stelle darf aber der Hinweis nicht fehlen, dass die Faserstoffe auf Dauer verbrennen. Irgendwann ist also eine Neubefüllung beziehungsweise ein erneuter Tausch des Endschalldämpfers notwendig.

Wer meint, dass mit der Umtopfaktion ein neuer Spitzenwert in Sachen Pferdestärken zu erwarten ist, wird ernüchtert den Leistungs-Output aller sieben Herausforderer zur Kenntnis nehmen. Immerhin als kleiner Trost der Blick auf die Drehmomentkurven: In der Mitte drückt der Bayern-Twin nun deutlich kräftiger ab – was sich in der Praxis auf der Landstraße deutlich besser bemerkbar macht als ein relativ abstrakter Highscore-Wert auf der Prüfstandsrolle. Final bleibt die Frage: Wie klingt das nun? Die MOTORRAD-DJs haben ihre Favoriten gekürt, aber hören Sie lieber selbst im folgenden Video.

Soundcheck: Alle sieben Zubehör-Schalldämpfer im Vergleich

Soundcheck: Sieben Zubehör-Schalldämpfer für die BMW F 800 R.