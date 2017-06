Es war das Jahr 1947, als Gino Amisano aus Valenza das Unternehmen AGV (Amisano, Gino, Valenza), und damit den Grundstein eines der prägendsten Labels für den Motorsport gründete. Vom Beginn der ersten Motorradrennen in den späten 40ern, über legendäre F1 Fahrer bis hin zu den modernen Helden der MotoGP, von der Entwicklung des ersten Helmes 1947 bis zu den im Windkanal getesteten und an modernsten Computern optimierten Designs – AGV revolutioniert damals wie heute die Motorsportwelt.

Jeder der sich in der Motorrad-Welt bewegt kennt die beiden italienischen Kult-Labels Dainese und AGV. Beide stehen für höchste Sicherheit, gepaart mit Style, Performance und Komfort – und das seit Jahrzehnten. Um genau zu sein vereint beide zusammen in diesem Jahr eine 115-jährige Leidenschaft für den Motorradsport. Denn die Dainese Group, der seit 2007 auch AGV angehört, feiert ihr 45-jähriges Jubiläum. Dabei ist Dainese quasi noch ein Jungspund im Vergleich zu AGV, die seit nunmehr 70 Jahren für Schutz im Motorsport sorgen.

Die tiefschwarze Lederjacke im Retro-Stil überzeugt mit Ton in Ton-Patches auf Brust und Schulter. Vorne prangt der Dainese Schriftzug im typischen Stil der siebziger Jahre. Am linken Ärmel verweisen drei historische Logos auf die Geschichte der italienischen Marke. Stehkragen, zwei Außentaschen und eine Innentasche sowie Front-Zippverschluss runden die Jacke ab.

In der Farbe des ersten Helms von AGV aus 1947 gehalten, zollt diese Lederjacke der damals neuen Technik zur Herstellung halbstarrer Lederhelme Tribut. Mit Stehkragen und Reißverschluss im Style klassisch gehalten, besitzt sie Mikro-Patches an Schultern und Brust, die mit Schriftzug und Farben der AGV Anfangszeit versehen sind.

AGO 1 T-Shirt

"Mino", alias Giacomo Agostini, hat sie alle in den Schatten gestellt. Er gilt als bester Motorradrennfahrer der Geschichte und ist mit 15 Siegen der erfolgreichste Fahrer der Motorrad-Weltmeisterschaft. Seine Zusammenarbeit mit Dainese begann 1975 und hält bis heute. Waren vorher Rennanzüge schwarz, kam mit ihm Farbe in den Rennsport. Und auch noch heute ist Giacomo Botschafter der Marke. Ein Grund mehr also, ihm mit diesem Shirt in seinen Farben zu huldigen.