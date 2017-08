3.000 km: Dauertest-Begrüßung

Acht Jahre hat es gedauert, bis der Nachfolger der letzten, intern SC59 getauften Honda Fireblade auf den Markt kam. Nun soll es also die Honda Fireblade mit dem Kürzel SC77. Die erweist sich zwar optisch eher als Evolution, denn als Revolution, dennoch hat Honda viele Teile nachhaltig angepackt. Das fängt beim Motor an, der höher verdichtet, mit geänderten Steuerzeiten und vergrößerten Drosselklappen ans Werk geht, und hört beim umfangreichen Elektronik-Paket noch lange nicht auf. Die Fireblade ist also wieder State of the Art unterwegs.

Grund genug, den neuesten Spross aus Hondas Supersport-Abteilung gleich in den MOTORRAD-Dauertest über 50.000 Kilometer zu überführen. Was die Dauer­erprobung besonders interessant macht: Die letzte Honda Fireblade (Abschlussbilanz in MOTORRAD 20/2009), welche die Langdistanz hinter sich bringen musste, verrichtet noch heute bei Autor Ralf Schneider klaglos Dienst nach Vorschrift und hat mittlerweile 68 000 Kilometer auf der Uhr. Zwar wurden nach der Komplettzerlegung einige Motorteile vorsorglich – und weil der Reihenvierer komplett auseinandergebaut war – getauscht, das Federbein beispielsweise blieb aber bis heute ungeöffnet und hat als einzigen Service ab und zu mal eine äußerliche Reinigung erfahren. Mehr war nicht nötig, denn es arbeitet immer noch voll zufriedenstellend. Wollen wir doch mal sehen, ob sich die neue Honda Fireblade im MOTORRAD-Dauertest genauso gut schlägt oder ob hier und da der Defektteufel zuschlägt.

Bisher, nach knapp 3000 Kilometern, hat der einen Bogen um die Honda Fireblade SC77 gemacht. Dafür durfte das neue Modell gleich im Testeinsatz ran. Unter Redakteur Andreas Bildl musste sie für den Vergleich mit dem Vorgänger (MOTORRAD 8/2017) antreten. Direkt im Anschluss ging es in die Werkstatt, der 1000-Kilometer-Service stand auf dem Plan. Der sieht die Prüfung relevanter Teile wie Kühlsystem, Kette und Bremsen vor, ausgetauscht werden muss nur das Öl samt Filter. Macht unterm Strich etwas mehr als 200 Euro für die erste Durchsicht.

Gerade vom Service zurück, folgte für die Fireblade gleich der Weg in die nächste Werkstatt zu MOTORRAD-Chefschrauber Gerry Wagner. Der zog der CBR das mit zahlreichen Torx-Schrauben befestigte Plastikkleid aus, um an die Zündkerzen der einzelnen Zylinder heranzukommen. Sind die entfernt, lässt sich die Kompression der Zylinder messen. Ein grundlegender Bestandteil zu Beginn eines jeden Dauertests von MOTORRAD.

Ist die komplette Dauertestdistanz abgespult, wird der Druck erneut zum Vergleich erfasst. So ist es schon vorm Zerlegen des kompletten Triebwerks möglich, einem eventuellen Verschleiß auf die Schliche zu kommen. Daneben hat Gerry noch die Plombenzange samt Sicherungsdraht gezückt, um wichtige Motorenteile gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. Ebenfalls zu

Beginn eines jeden Dauertests fällig: der Prüfstandslauf und die Ermittlung der Beschleunigungs- und Durchzugswerte. ­Dieses Prozedere wiederholt sich nach absolvierten 50.000 Kilometern und zeigt schnell, ob einem Motor langsam die

Puste ausgeht oder ob er noch voll im Saft steht.

Nachdem die Honda Fireblade diese Einstiegshürden gemeistert hat, stehen nun die Zeichen auf Alltagseinsatz, regiert das Fahrtenbuch. Jeder Trip, ob kurz oder lang, jeder Tankstopp, jede Auffälligkeit wird hier vom jeweiligen Fahrer erfasst. Zu den Reifen fehlt zwar noch ein Kommentar, aber sie verlangen in naher Zukunft nach Aufmerksamkeit. Das Profil der serienmäßig montierten Bridgestone S 21 in Sonderspezifikation "G" neigt sich dem Ende zu, ist kurz vor der Verschleißgrenze angelangt. Neue Sportpellen warten bereits auf ihren Einsatz.

Ersatz ist zwar für den Blipper nicht nötig, dennoch moniert Fuhrpark-Leiter Tobias Wassermann, dass der Schaltautomat ab und an hängen bleibt, der Hebel nicht in die Mittelstellung zurückfindet. Vielleicht hilft schon ein wenig Fett an der richtigen Stelle? Der Blipper bleibt erst einmal unter Beobachtung.