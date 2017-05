Folgende E-Mail kursierte heute Morgen unter den Kollegen:

Stellt euch folgendes Szenario vor: Es ist Freitagmittag, 13 Uhr, ein früher Feierabend und Wochenende ohne irgendwelche Verpflichtungen und mit bestem Motorradwetter liegen vor euch. Alle Dauertest-Motorräder stehen vollgetankt bereit. Welchen nehmt ihr?

Aktuell sind im Dauertest aktiv:

• Ducati Multistrada 950

• Harley-Davidson XL 1200 C

• Honda Africa Twin

• Honda Fireblade

• Indian Chief Vintage

• KTM 1290 Super Duke R

• MV Agusta Turismo 800 Veloce

• Suzuki GSX-S 1000 F

• Triumph Thruxton R

• Yamaha YZF-R1

Bitte benennt eure drei Favoriten in absteigender Reihenfolge, also Liebling, Vize-Liebling und Bronze-Liebling.



Bisher haben 13 Kollegen ihre Wertung abgegeben; dem Liebling wurden jeweils 3 Punkte, der Vize-Liebling 2 und der Bronze-Liebling einen gutgeschrieben.

Und jetzt bitte erst dreimal raten, welches Motorrad in dieser nicht-repräsentativen Umfrage die meisten Punkte einheimste - dann erst weiterscrollen.