Mehr Lederfransen als Buffalo Bill

Bequem sind die breiten Ledersitze, vor allem der echte Cowboy-Sattel vorn. Leider leidet das dicke Büffelleder sehr unter Wind und Wetter. Der Sitz der Indian Chief Vintage saugt sich bei Regen voll: „Da hat der Hintern noch lange etwas von“, bemerkte der Autor früh. Zwischenzeitlich wurde das Leder zweimal wieder aufgearbeitet, die Farbe aufgefrischt, das Leder imprägniert.

Früh entfernte ein anonymer Fahrer die Fransen unterm Sattel und an den Trittbrettern (281 Euro Aufpreis): „Mehr Lederfransen als Buffalo Bill an seiner Jacke und das Straßefegen waren mir einfach zu peinlich.“ Auf Tour ist die Sissy-Bar samt Sozius-Rückenlehne plus Gepäckträger ­eine echte Bereicherung. Oder doch fürs Werk? 1.272 Euro Preisempfehlung! Beim Zubehör langt Indian kräftig zu. Zwischendurch montierten wir eine Lendenwirbelstütze für den Fahrer – nicht unbedingt schön und eher hinderlich beim Reinfläzen in den tiefen Sitz der Indian Chief Vintage. Manche Fahrer schworen drauf. Aber 452 Euro dafür zahlen? Dann schon lieber gut 400 Euro (ohne Montage) für im Winter sehnlich vermisste Heizgriffe.

8.000er-Wartungsintervalle schreibt das Werk für die Indian Chief Vintagevor; nach dem 1.000er-Service steht zusätzlich eine Durchsicht nach 4.000 Kilometern an. Alle Inspektionen führte die Bike Schmiede Süd in Altbach aus. Von Kilometerstand 774 bis 34.714 kostete der Service üppige 3.967 Euro. Uff. Zieht man jedoch 681 Euro für Leder-Aufbereitung und 452 Euro für die Sissy-Bar ab, bleiben „nur“ 2.834 Euro übrig. Nun, wer über 25.000 Euro ausgibt, schaut vielleicht nicht so auf den Cent. Hier müssen alle 8.000 Kilometer volle 5,2 Liter Motoröl samt Filter gewechselt werden. Ölverbrauch zwischen den Inspektionen war kaum messbar. Könnte auch am umständlichen Messverfahren mit schlecht greifbarem Peilstab der Trockensumpfschmierung liegen.