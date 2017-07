Wir hätten da mal ein paar Fragen an alle Fahrer einer KTM 1290 Super Duke R: Was mögen Sie an Ihrem Motorrad besonders? Welche Eigenheiten nerven Sie - oder haben Sie genervt, bis Sie sie behoben haben? Welches Zubehör haben Sie montiert? Was vermissen Sie an der KTM 1290 Super Duke R? Und ganz besonders: Hatten Sie größeren Ärger, unvorhersehbare Defekte oder irgendwelche Dauerprobleme zu beklagen?