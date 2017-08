Gefühlt kaum hier, und demnächst muss sie schon wieder weg. Die Rede ist von Suzukis GSX-S 1000 F, welche die 50.000 Kilometer-Distanz des MOTORRAD Dauertests zügig hinter sich gebracht hat. Nun geht´s ans Zerlegen. Aber wie immer beim Dauertest: Es zählen nicht nur unsere Erfahrungen, sondern auch die unserer Leser.

Daher: wenn auch Sie eine Suzuki GSX-S 1000 F oder deren „nacktes“ Schwestermodell GSX-S 1000 fahren – dann her mit ihrer Meinung und ihren Erlebnissen. Zuschriften – am besten mit Foto von Ihnen und der Suzuki – bitte an motorrad@motorpresse.de; Betreff: Dauertest-Suzuki GSX-S 1000 F senden.