Um diese Bohrung in einem Steg am Motorgehäuse der Triumph Thruxton R geht es.

MOTORRAD-Werkstattchef Gerry Wagner fand heraus, dass das Öl direkt aus dem Gehäuse quoll, und zwar aus einer Bohrung in einem Steg rechts auf dem Motorgehäuse unterhalb des Anlassers. Die Redaktion verdächtigte zunächst eine möglicherweise zu groß oder falsch ausgeführte Bohrung im Motorgehäuse. Diese etwa 8 Millimeter dicke Bohrung soll eigentlich dem Ablauf von Regen- und Spritzwasser dienen.

Überraschend war, dass diese Bohrung bei unserer Dauertest-Triumph Thruxton R größer ausgeführt ist (gut 8 mm) als bei anderen Testfahrzeugen dieser Modellreihe (etwa 6 mm). MOTORRAD hakte daher beim Importeur nach. Nach Rücksprache mit dem Hauptquartier in England gab es dazu nun folgende Antwort: Der Durchmesser der Ablaufbohrung in der laufenden Fertigung wurde geändert, um den Fertigungsprozess zu beschleunigen, denn dadurch wurde ein Werkzeugwechsel eingespart. Neuere Fahrzeuge besitzen also die kleinere Bohrung. Bisher sei es jedoch laut Triumph auch bei früheren Fahrzeugen mit der größeren Bohrung nicht zu Undichtigkeiten gekommen.

Unklar bleibt, warum ausgerechnet die Testmaschine undicht wurde. Möglicherweise kamen hier Fertigungstoleranzen unglücklich zusammen, oder es gab in diesem Bereich einen Lunker im Guss. Falls Leser bei ihrer Triumph ein ähnliches Problem haben, mögen sie sich bitte melden. Die Testmaschine wird zunächst provisorisch mittels eines Gewindeeinsatzes repariert, um den Dauertest ohne großen Zeitverlust fortsetzen zu können. Am Ende der Saison soll entschieden werden, ob das Gehäuse getauscht wird. Triumph stellt klar, dass in solchen Fällen bei Kunden selbstverständlich das Gehäuse auf Garantie getauscht würde.