Niedrige Betriebskosten, hohe Zuverlässigkeit und ein guter Verschleißzustand des Motors beim Zerlegen führten bei der BMW R 1200 Rzu sehr guten 86 Punkten in der MOTORRAD-Wertung. Allerdings gab es einen Punkt, der zu Irritationen führte: Laut BMW-Maßvorgabe hatten die Kolben ihre Verschleißgrenze erreicht. In Leserbriefen und Boxer-Foren wurde heiß diskutiert, warum MOTORRAD das nicht härter bestrafte. Einzelne sprachen gar ­von einem demnächst bevorstehenden Motorschaden.

Messwerte und Vorgaben passen nicht zusammen

Erstaunlich wäre der vermeintliche Kolbenverschleiß schon deswegen, weil die Kolben der BMW R 1200 R tadellos aussahen, selbiges galt für die Zylinder. Die dünne Graphit-Beschichtung am Hemd war einwandfrei, kleiner konnten die Kolben also durch Abnutzung nicht geworden sein. Demzufolge war auch das gemessene Kolbenspiel im grünen Bereich. Messwerte und BMW-Vorgaben passen jedoch nicht zusammen. Denn ein verschlissener Kolben würde zwangsläufig ein zu hohes Kolbenspiel ergeben. Oder umgekehrt: Wenn das Kolbenspiel so gering wie hier ist, nämlich 4–5/100 Millimeter, kann es auch kein Verschleiß an Kolben und/oder Zylinder vorliegen.