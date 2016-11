Beta-Sportenduros des Modelljahres 2017 im Fahrbericht

Frisches Enduro-Material aus Florenz

Die Beta-Sportenduros lassen sich von den Platzhirschen KTM und Husqvarna nicht unterkriegen. Fahrbericht der 2017er-Modelle.

MEHR ZU

Die Frage könnte für ein Trivial Pursuit taugen: Was eint Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und Beta-Besitzer Lapo Bianchi? Antwort: die Politik der ruhigen Hand. Während Schröder damit die deutsche Politik dirigierte, lenkt Bianchi seit Jahrzehnten auf behutsame Weise die Modellentwicklung in seinem italienischen Familienbetrieb. Der Erfolg gibt dem Enkel des Firmengründers recht. Die Marke Beta genießt Vertrauen, die Absatzzahlen steigen kontinuierlich.

Im Jahr 2010 präsentierten die Beta-Techniker ihren eigenen Viertakt-Enduromotor, adaptierten nach einem Versuchsjahr in der 350er erst für das Modelljahr 2016 an allen vier Singles (350, 390, 430 und 480 cm³) eine Benzineinspritzung. Insofern wundert es nicht, dass die Mannen aus der Nähe von Florenz für die kommende Saison vor allem das Erreichte bewahren. Die Liste der Modifikationen für das Modelljahr 2017 bleibt überschaubar. Oder positiv ausgedrückt: Der Offroad-Freund weiß auch künftig, was ihn auf einer Beta erwartet.

Singles glänzen mit exzellenter Dosierbarkeit

Beispielsweise der betont geschmeidige Motorlauf bei niedrigen Drehzahlen. Klassenübergreifend glänzen die Singles mit exzellenter Dosierbarkeit, spielen diesen Trumpf vor allem auf kniffligem Terrain aus. Auf endurotypischen Singletrails bieten die Eintöpfe bergauf satte Traktion. Bergab geben sich die mit einer Einspritzung des französischen Zulieferers Synerject ausgestatteten Motoren ebenso gut erzogen.

Im Schiebebetrieb öffnet ein Steppermotor die Drosselklappe geringfügig, reduziert damit das Schleppmoment (Motorbremse) spürbar. Während der 350er-Treibsatz insgesamt behutsam zu Werke geht, dürfte für das Gros der Piloten der 390er- beziehungsweise 430er-Treibsatz zur ersten Wahl avancieren. Der kräftigere Antritt hilft, die Front mit einem Gasstoß zu entlasten oder das Bike vehementer aus den Anliegern zu katapultieren. Die Beta RR 390 zeigt sich laufruhiger, die einen Tick rauer laufende Beta RR 430 dafür noch etwas kräftiger. Die Beta RR 480 brauchen wohl nur Ambitionierte in der größten Hubraumklasse traditioneller Endurowettbewerbe (E3).

Preislich bleibt alles beim alten

Zumal auch das Fahrwerk den sanften Charakter der Motoren aufnimmt. Komfortabel agieren die Sachs-Federelemente. Wenn diese Auslegung für den Einsatz auf der Motocross-Piste – dem Trainingsareal der meisten Offroad-Piloten – auch nicht genügend Reserven bieten dürfte, blühen die Betas auf artgerechtem Terrain auf.

Die Gabel schnupft kleinste Kanten sensibel auf und macht gemeinsam mit dem etwas härter ausgelegten Monoshock den Ritt durchs Unterholz nach wie vor zur Paradedisziplin der Italienerin. Doch nicht nur charakterlich bleiben sich die neuen Beta-Viertakter treu. Auch preislich bleibt alles beim Alten, damit liegen sie etwa 600 Euro unter der Konkurrenz aus Österreich.