Und weil E-Starter bei Sportenduros längst zum guten Ton gehören, verzichteten die Mannen aus der Toskana erstmals auf einen Kickstarter, sparten damit – und auch durch die neue, schmaler bauende Kupplung – 1,7 Kilogramm ein. Auch am Fahrwerk fielen, wennschon, dennschon, die Pfunde. Trotz größerer Biegesteifigkeit (plus 10 Prozent) und erhöhter Torsionssteifigkeit (plus 21 Prozent) des Rahmens feilten die Techniker stattliche 3,6 Kilo von Fahrgestell und Peripherie. Mit summa summarum 5,3 Kilo weniger auf den Rippen dürften die bislang etwas schwereren Beta-Modelle nach dieser Diät zur Konkurrenz aufgeschlossen haben.

Und was bringt’s? Zunächst mal eine Überraschung. Waren die Federelemente der Beta-Offroader bislang betont komfortabel abgestimmt, fällt die Upside-down-Gabel von Sachs nun deutlich straffer aus. Weil das ebenfalls von Sachs gelieferte Federbein aber nach wie vor auf der weichen Welle reitet, geraten die RR-Modelle hecklastig. Eine stärker vorgespannte Monoshock-­Feder lindert das Chopper-Gefühl etwas, kann die bislang so ausgezeichnete Balance der Beta-Enduros aber nicht vollständig ­wiederherstellen. Ambitionierte Piloten werden die Federungskombo beim Fahrwerksspezialisten nachjustieren lassen müssen.

Rahmenheck bietet fühlbar mehr Bewegungsfreiheit

Ein guter Trost: Der neue, steifere Rahmen ist beim engen Eckenwetz in den Sonderprüfungen positiv zu spüren. Trotz der hoch stehenden Front trifft die RR die Spurrillen präziser und hält die Linie vertrauenerweckend. Auch gut: Das vom Hobby-Modell Xtrainer übernommene schlanke Rahmenheck bietet fühlbar mehr Bewegungsfreiheit, erleichtert es dem Piloten, sich in der Luft oder in anspruchsvollen Passagen auf dem Bike zu bewegen. Easy Living ist auch wegen der traditionell butterweich laufenden Motoren angesagt. Samtig und gut dosierbar schiebt das Quartett in allen vier Hubraum-Varianten an, konserviert damit weiterhin die für Beta typische exzellente Traktion.