Holger will das nicht. Sich absetzen von den andern, die in Hamburger, Berliner oder Münchner Hinterhöfen ihre malerischen Werkstätten betreiben. Es kommt einfach so, weil Holger nun mal eines nicht will: nach Hamburg, Berlin oder München. Sogar Hannover kann ihm gestohlen bleiben, denn er braucht die Dinge ruhig und übersichtlich. Nostalgie ist ebenfalls verzichtbar: Warum soll er in die staubige Schmiede um die Ecke ziehen, wenn Werkbank und Hebebühne locker in den praktischen Holzschuppen neben seinem Carport passen?

Mit einer Suzuki LS 650 fing es an

Wundert das? Okay, dann müssen jetzt mal ein paar blöde Klischees dran glauben. Zum Beispiel diese mächtigen und in kaum noch greifbarer Vergangenheit wurzelnden Vorstellungen von einem gleichförmig dösigen Landleben zwischen Kirche und Wirtshaus, Schweineweiden und Milchkannen. Gibt‘s nicht mehr, und zumindest bei den Milchkannen weiß Holger das ganz genau. Er arbeitet nämlich in einer Molkerei, und dort rührt er nicht mit der Käseforke in einem Sahnebottich rum, sondern hält als Betriebselektriker eine riesige und hochkomplexe Anlage am Laufen. In Früh- oder Spätschicht, wie bei VW. Nebenher hat er sich schon mit unter 30 in Husum/Niedersachsen ein picobello Eigenheim gebaut, aber als das fertig war, sind in der Freizeit handwerkliche Entzugserscheinungen aufgetreten. Eine kreuzbrave Suzuki LS 650 musste dran glauben. So fing das an.

Vor einigen Jahrzehnten, als es in Husum von Schweineweiden und Milchkannen wimmelte, da qualmten im Ruhrgebiet noch die Schlote. Neben schwitzenden Dampfmaschinen und gleißenden Hochöfen schufteten Tausende Malocher, andere kloppten in riesigen Hallen irgendwelche Autos oder Lokomotiven zusammen. Abends war Kneipe, samstags Tauben, sonntags Fußball. Oder Motorradrennen. Die Renner wurden in Kellern, Bretterbuden, alten Ställen aufgebaut, auch mancher Straßenfeger mag hier entstanden sein. Aber warum steht diese Szenerie – oder das, was nassforsche Kreative dafür halten – bis heute Pate bei jeder Präsentation eines neuen Cool-Bikes? Egal, ob Gustls erster Umbau oder Harleys letzte Sportster.