Butterweich geht der Sechszylinder ans Gas

Ihre einzigen Schwächen: eine relativ harte Gasannahme und ein etwas hakelig zu schaltendes, relativ lautstarkes Getriebe.

Und nun? Haben die Münchner in der Elektrokiste des Sixpacks offensichtlich kräftig aufgeräumt. Butterweich geht der Sechszylinder der BMW K 1600 GT jetzt ans Gas. Es lässt sich förmlich spüren, wie behutsam der Stellmotor die Befehle des E-Gasgriffs umsetzt. Nicht einmal von bewusst grobmotorischem Gasaufreißen lässt er sich provozieren, sondern nimmt ganz dosiert und kontrolliert Fahrt auf. In der Standardsituation – anbremsen, in die Kurve rollen, am Scheitelpunkt wieder das Gas aufziehen – greift die Elektronik sogar subtil ein, hebt in der Rollphase die Drehzahl etwas an, um damit den Übergang vom Schiebe- in den Zugbetrieb zusätzlich zu glätten. Das ist spürbar – und es funktioniert.