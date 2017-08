BMW R nineT Racer im PS-Fahrbericht

Als ich die ersten Bilder der BMW R nineT Racer sah, war ich voll erledigt. Was für eine gelungene Hommage an die schnelle Welt in den 70ern! Und als ich der urfeschen Maschine dann bei der Messe in Salzburg das erste Mal live begegnete und probeweise aufstieg, spielte es in mir den "Shin-Kick"-Morning von Rory Gallagher. Ich wollte sofort fahren. Allerdings war die Racer in weiser Voraussicht fest mit dem Messeboden verschraubt, und so musste ich viele Wochen warten, bis ich jetzt in Almeria endlich Feuer geben durfte. Meine Erwartungen waren hoch – zu hoch vielleicht.