Hand aufs Herz: Haben Sie bei Ihrer Ducati 1299 Panigale/S schon mal sämtliche Einstellungen der Fahrassistenzsysteme ausprobiert? Ja? Und dabei ein ideales Setup herausgefahren? Herzlichen Glückwunsch! Dann brauchen Sie nicht weiterzulesen. Falls nicht, könnte Sie der Auftakt unserer neuen Serie interessieren. Hier fühlen wir ABS, Traktionskontrolle & Co. moderner Sportler sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Landstraße genau auf den digitalen Zahn und verraten, welche Einstellungen Sie wählen sollten – und welche besser nicht. Als Basis der meisten Assistenzsysteme der Ducati 1299 Panigale/S dient das Messsystem „Inertial Measurement Unit“ (IMU). Es überprüft mit speziellen Sensoren laufend den Fahrzustand des Bikes und schickt diese Daten an unterschiedliche Empfänger der Bordelektronik. Je nach Bedarf greift diese ein und verhindert beispielsweise blockierende, abhebende oder ausbrechende Räder. In den drei Fahrmodi „Race“, „Sport“ und „Wet“ hat Ducati die Assistenzen schon voreingestellt und dabei sehr ordentliche Setups auf und abseits der Rennstrecke ermittelt. Dennoch weicht unsere Abstimmung teils deutlich von den Werksempfehlungen ab.

ABS Mit den Stufen eins bis drei und zusätzlicher „Off“-Funktion bietet die Ducati 1299 Panigale/S beim Blockierschutz reichlich Auswahl. Die schärfste Position (eins) regelt sehr spät, deaktiviert sowohl die Abhebeerkennung am Hinterrad als auch dessen ABS. Dadurch ermöglicht die Panigale Anbremsdrifts, die sich wegen ihrer superben Bremsstabilität jedoch nur schwer aufs Parkett zaubern lassen. Wichtiger ist ohnehin die außer Kraft gesetzte Abhebeerkennung. Das ABS regelt selbst dann nicht, wenn das Hinterrad den Bodenkontakt verliert. Das kann im Extremfall zwar zum Vorwärtssalto führen, erlaubt dafür aber ultrakurze Bremswege. Tipp: Um den Überschlag zu vermeiden, die Bremse erst sachte anlegen und dann den Druck erhöhen. Idealerweise hinten leicht mitbremsen. Wenn überhaupt, steigt das Hinterrad dann nur langsam und kontrollierbar. Unsere ABS-Lieblingseinstellung ist jedoch die Stufe zwei. Hier ist die Abhebeerkennung ebenfalls inaktiv und das System greift genauso spät ein wie auf Position eins. Selbst schnelle Rennstreckenrunden brachten es während unseres Tests nicht zum Regeln. Der Unterschied: Stufe zwei aktiviert sowohl den Blockierschutz am Hinterrad als auch das schräglagenabhängige ABS der Ducati 1299 Panigale/S, umgangssprachlich Kurven-ABS genannt. Vernünftige Bedingungen (durchgewärmter Reifen, trockene und saubere Strecke) erlauben dem Piloten, selbst in großer Schräglage voll am Hebel zu ziehen ohne abzufliegen. Grund: Die Elektronik steuert den Bremsdruck je nach Schräglage und lässt nur so viel Bremskraft zu, dass die Räder zu keiner Zeit blockieren. Grundsätzlich eine tolle Sache! Einzig die bei nachlassender Schräglage und anhaltend hohem Zug am Hebel zunehmende Verzögerung lässt das Heck der Duc bisweilen steigen und versetzt es noch während der Kurvenfahrt nach innen. Diese Instabilität ist gewöhnungsbedürftig und verlangt einen aufmerksamen Piloten.

Auf der Piste kommt es jedoch darauf an, vom Geradeausankern übergangslos in die Kurven hineinzubremsen. Und diese Übung erledigt die Ducati 1299 Panigale/S mit Bravour. Anfangs geht einem zwar ordentlich der Stift und alles in einem sträubt sich, in Schräglage voll in den Eisen zu bleiben. Doch hat man das erst einmal überwunden und gespürt, wie zuverlässig das System arbeitet, fallen diese Manöver zunehmend leichter und ebnen den Weg für späte Bremsattacken. Das Kurven-ABS führt uns Hobbyracer vor Augen, welch starke Verzögerungen in Schräglage möglich sind und wo wir noch an den Rundenzeiten arbeiten können. Erstaunlich dabei ist, dass das Ducati-System das physikalische Limit angeblich noch nicht annähernd ausreizt. Die Gerüchteküche vermeldet, dass sich einschlägige Hersteller gerade intensiv mit diesem Limit beschäftigen und entsprechende Algorithmen entwickeln. Wir sind gespannt, was uns zu diesem Thema künftig noch erwartet. Doch kümmern wir uns erst einmal um Stufe drei. Weil sie vergleichsweise früh regelt, verschenkt sie zumindest auf trockener Strecke viel Bremsweg und taugt daher allenfalls bei Nässe. Doch sie hilft auch zu erfahren, wie sich Regelintervalle am Bremshebel anfühlen. Im Fall des Falles kennt man das Pulsieren dann schon und ist bei Notbremsungen gelassener. Obwohl das System auf Position drei früh eingreift, lässt es bei Extrembedingungen (Beispiel: Vollbremsungen bergab) ein abhebendes Hinterrad und den Purzelbaum vorwärts zu. Für sportlich orientierte Piloten ist das ABS der Ducati 1299 Panigale/S jedoch eine absolute Bereicherung!

Ducati Traction Control ("DTC") Ebenso verlässlich wie das ABS arbeitet die Traktionskontrolle der Ducati 1299 Panigale/S. Sie regelt extrem sanft, kaum merklich. Lediglich ein kurzes Aufblinken der orangen Warnleuchte oben in der Mitte des Dashboards deutet auf Eingriffe hin. Außerdem stuften die Italiener die insgesamt acht Positionen sehr fein ab, was dem Piloten erlaubt, sich an seine Wohlfühl-Einstellung heranzutasten. Im Rahmen eines Speer-Renntrainings auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings (nochmals danke!) begannen wir bei Stufe sechs (frühes Regeln) und arbeiteten uns Schritt für Schritt an Stufe drei (späteres Eingreifen) heran. Diese Position lässt kräftige Beschleunigungen in Schräglage zu und fängt die Kiste bei zu viel Schlupf dennoch zuverlässig ein. Wegen des starken Wheelspins und einem möglicherweise ausbrechenden Hinterrad sollten sich nur geübte Piloten an die Stufen eins und zwei wagen. Achtung: Bei deaktivierter TC funktioniert auch die Wheeliekontrolle nicht. Noch ein Tipp: Bei nachlassendem Reifengrip die TC etwas empfindlicher einstellen. Auf der Landstraße gefielen uns die Positionen fünf und sechs sehr gut. Eine Übersicht für jede Fahrhilfe auf Rennstrecke und Landstraße steht unter "Setup (trockene Bedingungen)". Sie bildet jedoch lediglich eine unverbindliche Empfehlung. Ausgehend von der jeweils empfindlichsten Stufe sollte man sich idealerweise langsam an seine persönliche Lieblingsposition tasten.

Ducati Wheelie Control ("DWC") Wie die TC bietet auch die Wheelie Control der Ducati 1299 Panigale/S acht Stufen. Sie eignen sich bestens fürs Annähern an den Einradtanz. Die Positionen sechs bis acht sind dabei uninteressant, da sie jegliches Abheben des Vorderrads im Keim ersticken. Auf der Renne bremst das System den Vorwärtsdrang zudem spürbar ein. Die Stufen vier und fünf lassen leichte Wheelies unter Zuhilfenahme der Kupplung zu – ohne Überschlaggefahr. Das gilt für Position drei nicht mehr uneingeschränkt. Deshalb eignet sie sich besonders zum Üben ohne Kupplungseinsatz. Obacht: Die Tipps gelten nur für ebene Strecken! Ballern über Kuppen oder bergab ändert die fahrdynamischen Prozesse und kann in einer Rolle rückwärts enden. Fortgeschrittene wählen auf der Rennstrecke die Position eins oder zwei. Beim Herausfeuern aus bestimmten Ecken, wie beispielsweise der Rechts aus der Mercedes-Arena, steigt die Front sanft und ohne starke Einbußen beim Beschleunigen. Geübte Wheelie-Akrobaten deaktivieren die Wheelie Control der Ducati 1299 Panigale/S ganz.

Leistungsentfaltung ("Engine") Mit „High“, „Med“ und „Low“ bietet die Motorelektronik drei unterschiedliche Einstellungen zur Gasannahme/Leistungsentfaltung. Bei „High“ springt die Ducati 1299 Panigale/S sehr abrupt ans Gas, was vor allem in Schräglage etwas zu viel des Guten ist – selbst auf der Rennstrecke. Auf „Low“ passiert das glatte Gegenteil: druckloses Ansprechverhalten. Außerdem kappt diese Stufe die Leistung auf zirka 120 PS. Ideal dagegen: „Med“. Diese Position vereint sanftes Gasanlegen und lustvollen Antritt.

Semiaktives Fahrwerk ("DES") 1299 Panigale S Grundsätzlich ist das semiaktive Fahrwerk der Ducati 1299 Panigale S (nur S-Version) ein großartiges Feature, da es sich unterschiedlichen Fahrsituationen automatisch anpasst. Insgesamt funktioniert das sehr, sehr ordentlich. Lediglich auf der letzten Rille wünschen wir uns vorn und hinten etwas mehr Druckstufendämpfung. Beispiel Federbein: Beim kräftigen Beschleunigen in Schräglage wirkt das Heck labil, und der Reifen muss einen Teil der Dämpfungsarbeit übernehmen. Mit der Folge, dass der Gummi früh verschleißt und das Laufbild schon nach kurzer Zeit entsprechende Spuren zeigt. Beim Bremsen taucht die Gabel dagegen weit ab und arbeitet nahe am hydraulischen Anschlag. Deshalb stellten wir das Fahrwerk von „Dynamic“ (semiaktiv) auf „Fixed“ (manuelle Einstellung) und erhöhten die Dämpfung über das Menü. Auch diese Werte stehen unter "Setup (trockene Bedingungen)". Nun stemmt sich die Panigale S tapfer gegen die auftretenden Kräfte, und auch das Reifenlaufbild sieht super aus. In schnellen Ecken pendelt die Ducati 1299 Panigale S jedoch nach wie vor etwas um die Längsachse. Wie zahlreiche Testfahrten – unter anderem mit der Werks-Ducati von Davide Giugliano aus der Superbike-WM – zeigten, ist diese Panigale-Eigenart konzeptbedingt und lässt sich nicht komplett abstellen. Bewährte Gegenmaßnahme: Bei Fahrwerksunruhen leicht in die Rasten stehen.

Ducati Quickshifter ("DQS") Der Schaltautomat der Ducati 1299 Panigale/S ermöglicht drei Positionen: „Off“, „Up“ und „Up-down“. Wir favorisieren letztere, da sie kupplungsfreies Hoch- und Runterschalten (Blipper) bietet. Einfach grandios, die Gänge vor den Ecken durchzusteppen (Gasgriff komplett schließen!), während die Elektronik automatisch die Zündung unterbricht und Zwischengas gibt. Das schafft freie Kapazitäten und ermöglicht dem Piloten, sich ganz auf Brems- und Einlenkpunkte sowie die gewünschte Linie zu konzentrieren. Herrlich!

Engine Braking Control ("EBC") Die Engine Braking Control der Ducati 1299 Panigale/S regelt das Motorbremsmoment über Eingriffe an den Drosselklappen. Je nach Einstellung öffnet die Elektronik die Klappen im Schiebebetrieb und spritzt etwas Benzin ein. Die Stufen (eins bis drei) liegen jedoch sehr nah beieinander, und der Pilot bemerkt die Unterschiede hauptsächlich am mehr oder weniger starken Hinterradstempeln beim scharfen Bremsen. Wobei die Anti-Hopping-Kupplung ausgeprägtes Stempeln stets wirkungsvoll unterbindet. Auf Position eins fällt es dennoch etwas stärker aus als auf unserer bevorzugten Stufe drei.

"Default" Dieser Menüpunkt setzt die Fahrassistenzen der Ducati 1299 Panigale/S auf die Werkseinstellung zurück. Grundsätzlich ist es möglich, jeden der drei Fahrmodi (Race, Sport, Wet) beliebig zu konfigurieren. Daher kann beim Experimentieren nicht wirklich etwas schiefgehen. Hat man sich vertan, einfach Knöpfchen drücken, fertig. Interessenten einer 1299 Panigale/S schlagen auch deshalb am besten noch schnellzu. Denn Ducati stellt diese Modellreihe ein – Euro 4 lässt grüßen. es werden nur noch Euro 3-Bikes mit der Sondergenehmigung „Auslaufende Serie“ abverkauft. Daher wird für absehbare Zeit erstmals seit Jahrzehnten kein großvolumiger V2-Supersportler mit Straßenzulassung mehr aus dem Werk in Bologna rollen. Stattdessen munkelt man über ein V4-Superbike. Wahrscheinlich wieder mit reichlich elektronischen Fahrassistenzen ausgerüstet. Wir erwarten es sehnsüchtig.

Setup (trockene Bedingungen) Fahrassistenz Rennstrecke Landstraße ABS 2 2 Traktionskontrolle (DTC) 3 6 Wheeliekontrolle (DWC) off 3 Fahrwerk (DES)* Fixed Fixed Leistungsentfalt. (Engine) Med Med Schaltautomat (DQS) Up-Down Up-Down Motorbremsmoment (EBC) 3 3 Fahrwerk Rennstrecke Landstraße Gabel Zugstufe 14 14 Druckstufe 7 13 Federbein Zugstufe 8 8 Druckstufe 6 13 Lenkungsdämpfer 12 14

Interview Welches war die größte Herausforderung beim ­Applizieren der Fahrassistenzen bei der Ducati 1299 Panigale/S? Die Ducati 1299 Panigale/S war das Pilotprojekt für die Basisvariante der Motorrad-Stabilitätskontrolle MSCbase, die keine Teilintegralfunktion für die Bremse besitzt. Ziel war es, mit diesem System eine Performance zu erzielen, die an unsere High-End-Variante, MSCenhanced mit Teilintegralsystem, anschließt. Wir haben das ABS appliziert, die weiteren Assistenzsysteme stimmte Ducati selbst ab. Als Basis dienten ihnen die Schräglageninformationen unserer MSC-Sensorik. Wie bei allen MSC-Projekten unterstützen wir die Hersteller bei der Installation des Schräglagensensors. Um stets verlässliche Daten zu erhalten, erfordert das einiges Know-how. Wie hoch ist der zeitliche Aufwand für die fahrzeugspezifische Entwicklung solcher Fahrassistenzen? Bei der MSCbase hat das für die Ducati 1299 Panigale/S ungefähr ein Jahr gedauert. Nahezu die Hälfte der Zeit haben wir auf Teststrecken appliziert. Da Ducati in der 1199 Panigale ein normales ABS-System eingesetzt hat, konnten wir von ihr nur wenige Daten übernehmen. Heutige MSC-Projekte lassen sich innerhalb von rund neun Monaten fertigstellen. Grundsätzlich gilt: Der Applikationsaufwand steigt, je mehr ABS-Modi ein Motorradhersteller realisieren möchte – wie beispielsweise bei einem Sport- oder Rennstreckenmodus. Was dürfen Sportfahrer künftig von der Elektronik erwarten? Hat Bosch für diese Klientel etwas in der Pipeline? Sehr spannend ist für uns die Entwicklung von Sensoren, mit denen Hersteller hochdynamische Fahrzeugfunktionen realisieren können, Stichwort Driftkontrolle. Darüber hinaus sind Motorräder in naher Zukunft Teil des Internets. Dadurch können bei einem Unfall automatische Notrufe abgesetzt werden. Auch Smartphones lassen sich künftig ganz einfach mit dem Motorrad koppeln und beispielsweise Navigations-Apps bequem über das Motorraddisplay nutzen. Im vergangenen Jahr hat Bosch mit dem Totwinkelassistenten zudem das weltweit erste System dieser Art für Zweiräder auf den Markt gebracht. Bemerkenswert ist auch, dass der zeitliche Transfer der Pkw-Elektronik zum Motorrad immer kürzer ausfällt. Dabei schauen wir uns genau an, welche dieser Systeme in Motorrädern Sinn ergeben und dem Fahrer einen Nutzen bringen. Wir wollen Motorradfahren sicherer machen, ohne den Fahrspaß zu beeinflussen.