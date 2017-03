Die Alten wissen es noch: Als die erste Ducati Monster, die M900, 1993 auf die Straßen losgelassen wurde, werkelte in ihrer Mitte ein luftgekühlter Motor. Der war lange Standard in verschiedenen Hubraumausführungen. Und musste doch vor nicht allzu langer Zeit seinen Hut nehmen, in Sachen Performance war mit ihm kein Blumentopf mehr zu gewinnen.

Als Überzeugungsargument führt der Antrieb piekfeine Umgangsformen ins Feld, angefangen von Ansprechverhalten bis hin zum starken Drehmoment-Hügel in der Drehzahlmitte. Alle 75 Pferde versammelt der Motor dann bei 8.250/min.

Dazu bekam die Ducati Monster 797 ein sehr ordentliches Fahrwerk mit auf den Weg. An der Front werkelt eine 43er-Upside-down-Gabel von Kayaba, hinten kommt ein Sachs-Federbein zum Einsatz, das sich in der Federvorspannung und in der Zugstufe an persönliche Vorlieben anpassen lässt. Gabel und Dämpfer erledigen ihren Job sehr ordentlich, vereinen tolle Fahrstabilität mit gutem Handling. Und wenn es doch mal enger werden sollte, sorgen Brembos M32-Monoblocks an der Front für kurze Anhaltewege.

Die gute Ausstattung macht auch vor den Reifen nicht halt: Einmal auf Temperatur gebracht, spielen Pirellis Diablo Rosso II gekonnt mit im Kurvendickicht. Nur beim Aufstellmoment beim Bremsen in Kurven lassen sie noch Luft nach oben.

Insgesamt haben die Bologneser mit der Ducati Monster 797 ein rundes Paket geschnürt, das ab 8.990 Euro zu haben ist