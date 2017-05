Unterschiedliche Riding modes? Vergiss es!

Durchaus. Denn nach wie vor ballert in der Ducati Multistrada 950 ein Desmo-L-Twin in typisch italienischer Manier, begeistert mit seinem oben heraus voluminösen Sound, dreht mit ordentlich Feuer Richtung Begrenzer bei 10.000/min. Ein V2-Triebwerk, das man jederzeit spürt und fühlt, kein weichgespültes, abgewürgtes Drosselteil. Anders als der 1200er mit seinen heftigen Wellenbergen und -tälern liefert der 950er im mittleren Bereich ein ganz ebenes Drehmomentplateau ab. Da ist auch in der Mitte schon viel Druck da, doch geht die Post erst oben heraus richtig ab. Wunderbar direkt hängt der 950er außerdem am Gas, ganz berechen- und genau dosierbar. Das ist nicht zu vergleichen mit dem synthetischen Gefühl am Gasgriff der DVT-1200er. Eigentlich bräuchte solch ein feiner Antrieb gar keine Fahrprogramme, zumal die Unterschiede im Ansprechverhalten zwischen Sport und Touring nicht sonderlich groß sind. Ob man die Leistung im Offroad- oder Urban-Modus wirklich so weit – nämlich auf rund 75 PS – kappen muss, sei mal dahingestellt. Denn 115 PS sind als Maximalleistung ja nicht gerade unbeherrschbar viel, vor allem, wenn sie so sauber kontrollierbar sind wie in diesem Fall.

Den urgewaltigen Schub der 1200er, der das Vorderrad bis in den Dritten steigen lässt, kann die Ducati Multistrada 950 natürlich nicht bieten. Zumal das Fahrzeuggewicht nicht parallel zum Hubraum gesenkt werden konnte. Rund sieben Kilogramm weniger sollen es sein, mit etwa 230 Kilogramm ist die 950er nicht gerade ein Leichtgewicht.