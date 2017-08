Machen wir die Sache heute doch einmal an einigen Zahlen fest: 241/4,0/215/28/ 12.990, und die 1,6. Diese ominöse Zahlenfolge benennt fahrfertiges Gewicht/Durchzug im letzten Gang von 60 auf 100 Stundenkilometer/Höchstgeschwindigkeit/Punktwertung für Stabilität und Preis der neuen Ducati Multistrada 950. Die 1,6 ist die eigentliche Sensation, aber dazu am Ende mehr. Was uns diese Werte sagen? Das verrät uns der Top-Test.

Den 10-seitigen Top-Test der Ducati Multistrada 950 lest ihr in MOTORRAD 6/2017 oder im Einzelartikel als PDF zum Download (siehe unten).