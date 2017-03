ERLA-Norton Commando.

Ganze Generationen sportlicher Fahrer betrachteten den weit geschwungenen und breit geführten Norton-Federbettrahmen als Maß der Dinge. Und dann musste ausgerechnet Norton ihn ausmustern. Der Grund? Das Verlangen nach immer höherer Leistung zwang die Briten zu immer größeren Hubräumen, und während sich ihr Gleich­läufer-Twin in der 600er-Dominator noch recht manierlich benahm, erwies sich die 750er-Atlas als wahrer Schüttler. Deren Nachfolgerin, die 1967 präsentierte Commando, sollte ihre Besatzung weniger nerven, und deshalb heftete man Motor, Getriebe sowie Schwinge an zwei großen Platten zusammen und lagerte alles in ­üppigen, die Vibrationen aufsaugenden Gummielementen innerhalb des völlig neu entwickelten Hauptrahmens. Der bestand aus einem kräftigen Oberrohr und zwei wiederum weit geführten Schleifen sowie sinnigen Verstrebungen. Prima stabil, das Ganze, allerdings nur, wenn die Gummielemente richtig ausdistanziert waren und kein unzulässig hohes Spiel zu ihren Aufnahmen hatten. Dann nämlich kannte die Isolastic-Rahmen getaufte Konstruktion durchaus einige Tücken.

All dies hatte sich natürlich auch hierzulande und bis ins westfälische Herzfeld herumgesprochen, und deshalb wusste der begnadete Tüftler Erich Lawrenz, was er mit Isolastic anzufangen hatte, als er sich Mitte der 70er eine nagelneue Commando 850 zulegte. Lahmlegen, quasi, denn der im Bahnsport als Fahrer sozia­lisierte sowie als Konstrukteur hoch geschätzte Technikus verpasste dem Hauptrahmen wieder ordentliche Aufnahmen, in denen er die neu angefertigte, vierfach kugelgelagerte Achse einer von ihm kon­struierten Schwinge einfädeln konnte. Schluss mit der recht schmalen Lagerung in den Halte­platten am Getriebe. Trotzdem durfte das Triebwerk weiter in Gummi zappeln, jetzt eben – wenn man so will – mit der Schwingenachse als Drehpunkt.

ERLA-Norton in MOTORRAD 8/1977

Als alles fertig war, hatte Lawrenz genug. Er verkaufte an Karl-Heinz Rappold, einen guten Freund aus dem nahen Lippe­rode bei Lippstadt, und der wiederum war so begeistert von seiner Neuerwerbung, dass er sie gleich unter Lawrenz’ Namen beim MOTORRAD-Wettbewerb „Leser bauen das tollste Motorrad“ anmeldete. Nach eingehender Prüfung dieses Vorschlags rückten Reporterin Ilse Reuter und Fotograf Uli Schwab nach Lipperode aus, in Heft 8/1977 stellten sie die ERLA-Norton vor. Den Sieg im Leserwettbewerb schnappte zwar ein gewisser Manfred Rau mit seinem Gitterrohr-umrahmten Laverda-Drilling weg, aber Karl-Heinz Rappold blieb trotzdem ERLA-Fan. Hastete mit der 850er durch seine Bundeswehr-Zeit, besuchte Rennen, ging zurück in den Beruf, verdiente gutes Geld – und kaufte sich 1979 eine Neue. Weil er Motorräder wirklich liebt, durfte die schnelle ERLA-Norton bleiben. Platz war ja da, im Fenster des ehemaligen Lebensmittelladens seiner Mutter nämlich.

Dort wiederum, das lässt sich in einem übersichtlichen Gemeinwesen wie Lippe­rode kaum vermeiden, kam Ralf Lietz immer mal wieder vorbei. Auf dem Weg zum Einkaufen, zum Training, zur Arbeit. Ein Spätberufener in Sachen Motorrad, aber trotzdem ein Verrückter. Zu Beginn seiner Leidenschaft genügten ihm noch NSU Quickly-Restaurierungen, und die passten auch zu seinem Führerschein. Dann schneite eine DKW RT 175 ins Haus, und als die 2012 so richtig hübsch war, musste der Einser her. Danach hat der mittler­weile 50-Jährige noch eine BMW R 45 stilsicher umgebaut und eine 125er-MV frisch gemacht. Die Italienerin stammte von ­besagtem Rappold, und ihr Aufleben, so meinte Lietz, müsste doch diesen sturen Hund endlich bewegen, ihm auch die heiß ersehnte ERLA zu überlassen. Tat es aber nicht. Ach, Westfalen können ja so langsam sein ...

Aber am Ende doch freundlich, denn angesichts der immer noch vorhandenen Fülle in seinem Schaufenster gab Karl-Heinz Rappold schließlich zu, dass er für den Rest seines Lebens genug andere Motor­räder zum Flottmachen besitzt. Mit dem Versprechen, den weit über Lippstadt hinaus bekannten Kreidler-Spezialisten immer mal wieder in die Restaurierung einzubinden, durfte Ralf Lietz die Norton im Oktober 2015 endlich abholen.