Als erstes genügt schon ein Blick aufs neue Kleid der Kawasaki Ninja 650. Biederkeit passé, jetzt regiert der sportliche Look ganz im Zeichen der großen ZX-10R. Angriffslustig blicken die Scheinwerfer nach vorn, ist das komplette Design in Richtung Dynamik getrimmt worden.

Hinzu kommt: Kawasaki hat die ER-6f nicht nur optischen Retuschen unterzogen, um sie mehr Racing-Lookalike zu trimmen, sondern deutlich tiefer in die Materie eingegriffen, Wie schon bei der nackten Z 650, dem Nachfolger der ER-6n, wanderte der alte Stahlrahmen auf die Resterampe. Nun übernimmt ein Stahl-Gitterrohrrahmen die Verbindung von Lenkkopf und Schwingenlager. Und weil das Korsett eh komplett neu entwickelt wurde, bekam es gleich eine Umlenkung fürs Federbein spendiert. Der neue Rahmen weckt ganz neue, sportliche Tugenden beim Zweizylinder-Motorrad, denn er lässt zusammen mit Modifikationen an der Verkleidung, am Heck und am Motor die Pfunde nur so purzeln. 193 Kilogramm fahrfertig verspricht Kawasaki für die neue Kawasaki Ninja 650. Das sind 18 Kilogramm weniger als noch bei der ER-6f. Klingt doch gar nicht schlecht.