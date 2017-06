2007 begann die Geschichte der Aprilia Shiver als 750er. 95 PS bei 9.000/min mobilisierte der flüssigkeitsgekühlte 90-Grad-V-Motor. Zehn Jahre später tritt die Aprilia Shiver 900 die Nachfolge an. Ihr Motor basiert auf dem Vorgänger, behält dessen 92-mm-Bohrung und bietet mit 67,4 Millimetern 11 mm mehr Hub.

Aprilia Shiver 900 weiterhin mit 95 PS Klingt nach mehr Drehmoment, aber auch nach mehr Leistung für die Aprilia Shiver 900? Nein, der V2 entwickelt weiterhin 95 Pferdestärken, muss dafür aber nur noch 8.750/min drehen. Aprilia hat sich bewusst für diese Beschränkung entschieden, um die Shiver auch als A2-taugliches Motorrad anbieten zu können. Ihr Drehmoment ist um 11 Newtonmeter gestiegen, der Höchstwert von 90 Nm liegt bei 6.500/min an. Also zum breiten, gut gekröpften Lenker gegriffen, den Hintern auf die bequeme Sitzbank in 81 Zentimetern Höhe gewuppt, sich kurz über die einstellbaren Handhebel von Bremse und Kupplung gefreut und den Starter gedrückt. Blubber, braap. Spätestens jetzt ist klar: Die Aprilia Shiver ist wieder da. Angenehm bassig-kraftvoll tönt es aus dem Heck – ohne zu laut zu sein.

Sport-Modus funktioniert einwandfrei Drei Fahrmodi. Sport, Touring und Rain stehen zur Auswahl. Zwischen allen kann, wie bei der Traktionskontrolle auch, in Fahrt hin und her gewechselt werden. "Rain" kappt die Leistung auf etwa 70 PS. Gut zum Einrollen am Morgen. Weiches Ansprechverhalten trifft auf zurückhaltende Leistungsentfaltung. Die wird spontan anders, wenn der Touring-Mode ran darf. Spürbar kräftiger tritt die Aprilia Shiver 900 nun bei voller Leistung an. Noch etwas kerniger wird es mit dem Sport-Modus. Sein Ansprechverhalten bleibt fernab jeglicher Kritik, daher darf er für den Rest des Tages drinbleiben. Ein Handlingwunder ist die Aprilia Shiver 900 nicht. Bereift mit steifen Dunlop Sportmax Qualifier D 209 lenkt sie recht neutral ein, benötigt aber einen klaren Impuls. Das wundert beim Blick auf die Fahrwerksdaten wenig. 109 Millimeter Nachlauf, 64,1 Grad Lenkkopfwinkel und 1.465 Millimeter Radstand machen aus der Shiver keinen überflinken Hüpfer, sondern eher einen stabil-verlässlichen Partner. Gabel und Federbein der Shiver 900 sind in Zugstufe und Vorspannung einstellbar und besitzen genug Reserven.

TC und ABS abschaltbar Das trifft ebenso auf die Bremsen zu, die von einem Continental-Zweikanal-ABS überwacht werden. Mit zwei Fingern lässt sich die Aprilia Shiver 900 mühelos zusammenstauchen. Selbst Passabfahrten schlauchen die Radialzangen sowie die zwei 320er-Scheiben vorne nicht, der Druckpunkt bleibt stabil. Beim freudigen Galopp finden die Gangpaare verlässlich zueinander, punktet die hydraulische Kupplung mit guter Dosierbarkeit. Und dann ist da noch der spürbare Drehmomentzuschlag. Beherzt tritt der V2 ab etwa 2.000/min in den unteren Gängen an. Nachdrücklichflink dreht er bis zum Nm-Maximum. Bis hierhin und darunter fühlt er sich richtig wohl, zieht stramm an der Kette. Weiter nach oben gedreht, Richtung Leistungsmaximum, lässt sein Elan gefühlt leicht nach. Die wirkungsvoll regelnde Traktionskontrolle greift dabei in Stufe drei früh ins Geschehen ein, in Stufe zwei oder eins passt die Abstimmung fürs freudige Alpenglühen besser. Quertreiber dürfen die TC – genau wie das ABS – auch ausschalten. Dank intuitiver Bedienung und perfekter Ablesbarkeit des TFT-Displays sind individuelle Setups schnell erledigt. Von daher gilt: Der Zuschlag hat der Aprilia Shiver 900 richtig gut getan – beim Drehmoment und der deutlich aufgewerteten Ausstattung.