Fahrbericht BMW R 1200 GS Rallye

Bei so viel Konkurrenz kann Verstärkung nicht schaden. Die BMW R 1200 GS Rallye soll die Flanken des fast vier Jahrzehnte andauernden bayerischen Siegeszugs absichern. Im Grunde genommen ist die Neue ­zunächst lediglich eine Modellvariante der Basis-GS. Blauer Rahmen, blau eingefärbte Kunststoffteile und ein prägnantes GS-Logo auf den Tankseiten unterscheiden sie optisch von der Stammesmutter BMW R 1200 GS. In deren Zubehörlager bedient sich die BMW R 1200 GS Rallye auch technisch. Die Kreuzspeichenräder und die groben Fußrasten ließen sich bereits bislang separat ordern, der niedrige Windschild, die flache, einteilige Sitzbank sowie der Kühler- und Rahmenschutz wurden jedoch erst mit der Rallye eingeführt. Alles zusammen für 590 Euro Aufpreis zur Standard-GS.

Die Antwort darauf gibt der Markt. Die dicken Dinger im Dschungel-Dress sind gefragter denn je. Ducati schickte die Multistrada im vergangenen Jahr erstmals als Endurovariante in den Schotter, zeitgleich steckte Triumph die Explorer in der XC-Ausgabe ins burschikose Gewand. KTM stellt den Adventure-Modellen ohnehin grundsätzlich einen grobstolligen R-Ableger zur Seite. Honda schraubte der neuen Africa Twin ausschließlich ein geländegängiges 21-Zoll-Vorderrad zwischen die Gabelholme – und bei BMW ­ordern derzeit 46 Prozent aller GS-Kunden die Adventure-Variante. Vor ein paar Jahren taten das noch weniger als ein Drittel Die Zeichen stehen also auf Offroad, ob man das nun für sinnvoll hält oder nicht.

BMW R 1200 GS Rallye

Doch wirklich interessant wird die Geschichte erst jetzt. Die Stichworte: Sportfahrwerk und Dynamic ESA "Next Generation". Vor allem dieses Duo – beides nur in Kombination und für insgesamt 1090 Euro Zuschlag erhältlich – soll Africa Twin und Co. weiterhin auf Respektabstand zur BMW R 1200 GS Rallye halten. Während das Sportfahrwerk, also die Federbeine von Paralever-Schwinge und Telelever-Gabel, bereits aus der Adventure bekannt sind und zwei Zentimeter längere Federwege und straffere Federn besitzen, betritt das Dynamic ESA Neuland. Zumindest bei BMW. Wie in der Aprilia Capo­nord (Zulieferer: Sachs) und der Triumph Tiger Explorer (WP Suspension) registrieren auch die Federwegsensoren an der von Sachs gelieferten Kombo der BMW R 1200 GS Rallye die Zuladung und passen die Federvorspannung selbstständig an. Das Sahnehäubchen setzt dem Hightech-Fahrwerk noch die Verknüpfung der Dämpfungsabstimmung mit den verschiedenen Fahrmodi auf.

Also Schluss mit ESA-Knöpfchen-Drücken, stattdessen mit Schwung auf die immerhin 870 Millimeter hohe Sitzbank klettern – und los geht's. Dass sich das Heck der BMW R 1200 GS Rallye nach wenigen Radumdrehungen zu nivellieren beginnt, ist während der Fahrt nicht zu spüren. Im Zwei-Personen-Betrieb oder mit Gepäck kann der E-Motor die Federbasis um bis zu zwei Zentimeter anheben. Stattdessen bringt sich der Antrieb in Erinnerung. Wie bereits bei der 2017er-Standard-GS (siehe MOTORRAD 23/2016) kappt der nun in allen Boxer-Modellen verbaute Torsionsdämpfer in der Abtriebswelle die Lastspitzen, reduziert die in der Vergangenheit oft heftigen Schaltschläge auf ein erträgliches Maß.