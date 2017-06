Doch das Bauchgefühl sagt: Der Honda X-ADV könnte ein größerer Wurf werden. Erstens, weil offroadige Bikes von der BMW G 310 GS bis zur Ducati Multistrada 1200 Enduro gerade hubraumübergreifend en vogue sind. Zweitens, weil die Designer die Linienführung der optisch so gelungenen ­Africa Twin beim neuen Stollen-Roller gekonnt übernommen haben. Und drittens, weil die neue Hülle über ein ganzes Arsenal an technischen Änderungen gestülpt wurde.

Erster Live-Kontakt mit dem Honda X-ADV. Seit Jahren schwingt man sein rechtes Bein über jedwede Art von motorisiertem Zweirad und aktiviert die Sensorik für die persönliche Rasterfahndung. Man taxiert Sitzbank, Lenker und Fußrasten, wogt am Knieschluss, zupft an den Hebeln, gautscht durch die Federwege. Sekundenschnell zieht der Rechner im Oberstübchen eine Schublade auf und legt eine Messlatte an.

Das passt zum neuen, nicht zuletzt von der ­Optik suggerierten, aktiven Fahrgefühl des Honda X-ADV, wozu auch die neuen Federelemente beitragen. Die gegenüber dem Integra 30 Millimeter längeren Federwege spendieren gerade an der recht straff abgestimmten Hinterhand zwar weniger zusätzlichen Komfort als erwartet, verleihen dem Honda X-ADV aber mehr Schräglagenfreiheit. Es gern etwas zügiger ­vorangehen, weil die neue Doppelscheibe kräftiger zupackt als die Einzelscheibe des Integra, weil außerdem die Bridgestone-Pneus gut grippen und der X-ADV mit immerhin 65 Millimeter längerem Radstand noch bolzstabiler seine Bahn zieht als der Integra. Das 15-Zoll-Format des Hinterrads schlägt sich im Fahrverhalten nicht nieder. Zumindest nicht negativ. Und nebenbei bemerkt: Der neue, werkzeuglos knapp 14 Zentimeter in der Höhe einstellbare Windschild macht den beschwingten Ritt noch sympathischer.

Dass bei dem niedertourigen Konzept bereits bei 6250/min Schluss ist, fällt bei der Automatik kaum auf. Erst im manuellen Modus, in dem die Gänge über zwei Schalter am linken Lenkerende gewechselt werden, stört die Kurzatmigkeit des Twins. Doch wie gesagt: Kuppeln und Schalten war gestern. Stattdessen entspannen und Gas geben. Wobei: Von der betont lässigen Sitzposition des Integra hat sich der X-ADV entfernt. Der gerade Lenker richtet den ­Piloten auf, zieht ihn zur Vorderpartie.

D-Modus ausgewählt, Gas geben, Abfahrt. Zurückhaltend pöttelt der Honda X-ADV aus dem hochgezogenen Schalldämpfer. Bereits bei 3000/min zappt die Automatik in den nächsten der sechs Gänge. Ist die Schaltdrehzahl beim Honda X-ADV in diesem Modus wirklich angehoben? Das Temperament bleibt zurückhaltend, reicht gerade mal fürs Cruisen. Im S-Modus schaltet der Honda X-ADV erst bei 5000 Umdrehungen, hält die Drehzahl hoch und den Motor in Habachtstellung – auch wenn der Biss bei 55 PS ­Spitzenleistung und viel Schwungmasse immer etwas verhalten bleibt.

Offroad fahren mit dem Honda X-ADV

Und wie schlägt sich der Honda X-ADV beim Ausflug ins Gelände. Den kann man nun für sinnvoll halten oder nicht, mit einem Roller hat der Abstecher ins Grüne bislang jedenfalls selten Spaß bereitet. Vorsichtig tastet man sich den Feldweg entlang, probiert neugierig. Sitzend? Geht auf der ­Holperpiste ins Kreuz. Stehend? Die Trittbretter positionieren die Füße für den ­aufrechten Ritt zu weit vorn. Wie wär’s mit Fußrasten? Bei Rollern bislang nur ein Thema für den Passagier.

Beim Honda X-ADV lassen sich ungefähr zwei Handbreit hinter den Trittbrettern Nachrüstrasten aus dem Honda-Zubehörkatalog anschrauben. Die Preise stehen zwar noch nicht fest, dafür der Fahrer sicher auf den grob gezackten Frästeilen. Eine unorthodoxe, zum Konzept passende Idee ist’s allemal. Und so wagt man schnell mehr, ist erstaunt, wie einfach sich die Kraft des Zweizylinders im S-Modus dosieren lässt. Im ungemütlichen Geläuf nicht an Schalten und Kuppeln denken zu müssen, schaufelt ungeahnte fahrerische Reserven frei. Anfahren am Berg auf Schotter? Gelingt dem blutigsten Anfänger auf Anhieb. Der Drift um die Haarnadelkurve? Versierte steuern mit dem Heck auf den Zentimeter genau. Sofort werden Erinnerungen an die ebenso kinderleicht beherrschbare Africa Twin mit DCT-Getriebe wach. Selbst bei Bergab-Passagen schaltet die Elektronik dank Neigungserkennung nicht vorschnell hoch, erhält damit die Motorbremswirkung.

Schnell wird man übermütig, hört die vom Vorderrad des Honda X-ADV aufgewirbelten Steinchen an den Alu-Motorschutz prasseln – aber auch die butterweich gedämpfte Gabel bei der erstbesten Querrinne metallisch hart auf Block gehen. Vielleicht eine Mahnung, an sich zu halten. Denn mit 238 Kilogramm wiegt der X-ADV nur 5 kg weniger als die Africa Twin mit DCT-Getriebe. Insofern trollt man sich mit temporär gekühltem, aber positiv überraschtem Mütchen vom Felde. Wundert sich, um wie viel universeller und erwachsener der Sportskollege auf dem Weg vom Integra zum X-ADV geworden ist. Versteht es deshalb, dass er mit dem Aufschlag von knapp 2000 Euro auf den Integra und dem Grundpreis von 11 115 Euro endgültig in der Preisliga der Großroller (BMW C 650 Sport: 11 300 Euro, Yamaha Tmax: 11 500 Euro) angekommen ist. Doch deren

Messlatte passt für den Scooter im Crocodile-Dundee-Outfit auch nicht.