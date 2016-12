Kjel Karthin ist ein pfeilschneller Mann. Aktuell auf einer 600er von Hertrampf-Racing in der IDM Supersport unterwegs und 2014 Meister in der GSX-R 750 Challenge, startete der junge Duisburger 2015 in der IDM SuperNaked – und wurde prompt Deutscher Meister. Diese damals neu geschaffene Klasse sollte für Action wie einst zu den glorreichen Superbike-Zeiten eines Eddie Lawson sorgen. Leider blieb das große Interesse bei den Racern aus, was nicht nur an der nötigen A-Lizenz gelegen haben dürfte. Die zugelassenen Naked Bikes der IDM-Poolpartner hatten nicht die Ausstrahlung der „dicken Eimer“ von einst. Yamahas MT-09, BMWs R 1200 R, Kawasakis Z 800 oder eben die Suzuki GSR 750 standen bei den Rennfans eher für Bummel-Bikes und Mutti-Möhren, aber nicht für Infights, Beschleunigungsduelle und andere wüste Manöver auf der Piste.

Kjel brachte die GSR 750 trotzdem zum TunerGP – und dazu auch noch in Form einer Race-Replika, ergo: mit allem Mutti-Möhren-Trallala, damit die GSR auch auf die Straße darf. Angesichts der 1000er im Feld und den anderen Kraftmeiern des diesjährigen ­TunerGPs musste die Karthin-Suzuki GSR 750 IDM-Replika deshalb geduldig darauf warten, bis sich der Redakteur in den Sattel schwang. Was sollte auch herauskommen, wenn der Motor nahezu der Serie entspricht? Aber Moment mal: 118 PS gegenüber 105 der zuletzt gemessenen Serie sind jetzt nicht so schlecht. Dieses Plus brachte nicht nur der Power Commander und die Arrow-Auspuffanlage. Karthin hat aber lediglich noch die Einspritzung aufgemotzt und den Zylinderkopf bearbeitet.