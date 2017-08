Als alltagstaugliches Landstraßen-Motorrad konzipiert, gab man bei Kawa­saki etwas Top-End-Power für mehr Druck in der Mitte auf. Und das merkt man in der Kawasaki Ninja 650. Ich selbst bin jetzt drei Jahre mit einem ER-6-Twin Rennen gefahren und hatte dabei vor allem mit dem mauen Druck in der Drehzahlmitte gegen die Konkurrenten auf V-Twins zu kämpfen. Das ist mit der Ninja 650 spürbar besser geworden. Allerdings merkt man auch bei engagiertem Landstraßenwirbeln, dass es heuer obenrum zäher zugeht und mit dem gut flutschenden Ninja 650-Ge­triebe jetzt früher geschaltet werden muss, wenn es ordentlich zur Sache ­gehen soll. Mehr Druck in der Mitte und bessere Top-End-Leistung wäre 100-Prozent „Ninja“ gewesen.

Kawasaki Ninja 650 - problemloses Fahrverhalten

Loben muss man die Kawasaki Ninja 650 für ihr problemloses Fahrverhalten. Sie macht in Sachen Handling eine prima Figur. Auch die Bremse ist endlich sportlich aufgestellt. Obwohl auch das Fahrwerk nachgeschärft wurde, werden erfahrene Ninja-Kämpfer ein eher mageres ­Ansprechverhalten und gerade in Ver­bindung mit der neuen Bremse die doch arg schnell eintauchende Gabel monieren, die bei wirklich wilder Hatz sogar auf Block geht. Wer aber so zu Werke geht, der sollte sich an die reiferen Ninja-Schwestern heranmachen, die ZX-10R oder H2 so rannehmen.

Die freuen sich über eine derartige Gangart. Die Kawasaki Ninja 650 dagegen ist ein schnittig gestylter Feger für schmales Geld für Einsteiger in das Sport­segment, lockere Freizeit-Wedler und all jene, die vielleicht mal vor Jahren eine Ninja hatten und markentreu den Weg wieder zurück zum Motorrad­fahren finden wollen.