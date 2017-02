Freundlich blinzelt die morgendliche Sonne über die felsige Küste der Côte d’Azur und hüllt die Landschaft in warmes Licht. Dazu leuchtet der Himmel in malerischem Blau, es verspricht ein herrlicher Tag zu werden. Dabei haben wir als letzte Gruppe dieser Präsentation Glück, denn in den Tagen zuvor schickte Petrus ausgiebigen Regen in die Provence. Heute aber herrschen perfekte Bedingungen, ab ins bergige Hinterland für einen ausgiebigen Proberitt mit der neuen Kawasaki Z 1000 SX.

Ausgeprägtes Aufstellmoment beim Bremsen

Die Tour führt über die A8 vorbei an Cannes durch die Parfümstadt Grasse und weiter Richtung Nordwesten auf der Route Napoléon. Endlich die versprochenen Kurven und wenig Verkehr, ballern, yes! Anfangs lenkt die Kawasaki Z 1000 SX etwas sperrig ein, was sich aber im Laufe des Tages seltsamerweise von selbst korrigiert. Entweder haben sich die Tester an diese Eigenart gewöhnt.

Oder aber, und das ist wahrscheinlicher, haben sich gestiegene Straßen- und damit auch Reifentemperaturen positiv aufs Fahrverhalten ausgewirkt. Denn vormittags auf knapp 1.200 Metern Höhe war es Ende Oktober mit drei bis maximal sieben Grad schon recht frisch. Doch selbst später mit durchgewärmtem Gummi bleibt der Kawasaki Z 1000 SX eine ungeliebte Eigenart: ausgeprägtes Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage. Das liegt maßgeblich an der Serienbereifung Bridgestone S 20 in Sonderspezifikation „N“. Die in die Jahre gekommene Pelle konnte schon auf der Vorgänger-SX nicht überzeugen. Hier hat Kawasaki die Chance vertan, dem Sporttourer modernere Sohlen zu spendieren.

Trotzdem macht es riesig Laune, den Powerbolzen durch die Bergwelt zu scheuchen. Etwas Körpereinsatz genügt, schon gerät der Pilot in diesen magischen Kurven-Flow, der ihn alle Unzulänglichkeiten vergessen lässt. Auch die vier zusätzlichen Kilo sind egal, mit denen die Kawa jetzt an der 240-Kilo-Marke kratzen dürfte. Mit steigendem Speed schwingt sich die Kawasaki Z 1000 SX allerdings etwas auf, vor allem achtern wirkt sie leicht instabil. Absteigen, Dämpfung checken. Das obligatorische Drücken aufs Heck entlarvt eine zu lasche Abstimmung. Also etwas am Einstellschräubchen gedreht, auch an der Gabel, und schon pfeffert die Fuhre spürbar satter durchs Geläuf. Bodenunebenheiten dringen nun allerdings deutlicher zum Fahrer durch, die Fuhre wirkt unkomfortabler. Was ist besser? Geschmackssache. Der weite Einstellbereich, vor allem am Federbein, ermöglicht für jeden Popometer ein passendes Setup. Eine Feinabstimmung inklusive Tipp folgt bei einem ausführlichen späteren Test.