Bei diesem positiven Minus fällt es nicht arg ins Gewicht, dass der Motor der Kawasaki Z 650 mit 68 PS vier Pferdestärken weniger leistet als das Aggregat der Vorgängerin. Dafür stieg das Drehmoment auf gut 66 Nm bei 6500/min. Was aber noch viel wichtiger ist: Im Zuge der Euro 4-Anpassung hat Kawasaki den Motor komplett neu abgestimmt, damit er unten und in der Mitte kräftiger antritt und nicht immer nur drehen will.

Und das ist tatsächlich so, wie wir bei der Präsentation rund um Huelva im Süden Spaniens erfahren konnten. Mit starkem Sound und vernehmbaren Röcheln aus der vergrößerten Airbox marschiert der Twin in den höheren Gängen ab 3000 Umdrehungen vorwärts. Soviel Druck bei dieser Drehzahl war der ER-6n fremd. Was noch positiv hängen geblieben ist: Das weniger an Gewicht verhilft der neuen Kawasaki Z 650 zu einem spürbaren Plus beim Handling.

Was sonst noch bei der neuen Slimfit-Kawasaki Z 650 aufgefallen ist, steht in MOTORRAD 1/2017 (ab dem 23.12.2016 am Kiosk).