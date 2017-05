Erster Gang, 30 km/h, Gas auf und gleichzeitig am Lenker gezupft: Hoppla, das war etwas zu viel des Guten! Das Vorderrad der Kawasaki Z 650 schnellt unerwartet fix und weit Richtung Himmel. Jetzt rasch hinten bremsen, sonst droht der Abgang per Rolle rückwärts. Beim ersten Wheelie-Check überrascht die Kleine mit viel Punch in der Mitte, der solche Showeinlagen begünstigt. Doch nicht nur Einrad-Artisten profitieren von der geänderten Motorcharakteristik des Reihentwins aus der Vorgängerin ER-6n. Auch Normalos dürfte es freuen, dass sie den Zwilling für Zwischenspurts nicht mehr so stark auspressen müssen. Und die von 72 auf 68 PS gekappte Spitzenleistung? Geschenkt! Allenfalls Drehzahl-Junkies monieren die ab zirka 8.000/min etwas eingeschränkte Drehfreude. Drücken statt Drehen: Fürs neue Fahrgefühl legte sich Kawasaki mächtig ins Zeug.

Änderungen am Motor für die Kawasaki Z 650

Die wichtigsten Maßnahmen betreffen die Steuerzeiten und den geänderten Drosselklappendurchmesser. Bei Punkt eins verringerten die Techniker die Überschneidung, also jenen Zeitpunkt, an dem beide Ventile gleichzeitig geöffnet sind. Das erhöht die Füllung des zündfähigen Gemischs im Brennraum, was das Drehmoment steigert. Als zweiten Schritt reduzierten die Grünen den Durchlass der Drosselklappen von 38 auf 36 Millimeter. Auswirkung: höhere Gasgeschwindigkeit, ebenfalls bessere Füllung. Hierzu trägt auch die geänderte Form der Ansaugkanäle bei. Außerdem wuchs das Airbox-Volumen, und das Gemisch wird nun von neuen Einspritzdüsen zerstäubt. Der neue Auspuff mit dichteren Wabeneinsätzen der Katalysatoren und ein frisches Mapping vervollständigen die Änderungen am Motor. Dazu verhindert die servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung der Kawasaki Z 650 ein Stempeln des Hinterrads bei frühzeitigem Herunterschalten. Trotz feiner Vibrationen, die ab mittleren Drehzahlen das charakteristische Zweizylinderstampfen begleiten, bietet der muntere Twin einen sehr hohen Unterhaltungswert. Zumal er bedrohlich dumpf ansaugt und wie ein Großer aus dem Auspuff bollert.

Mehr noch als am Motor werkelte Kawasaki am Fahrwerk. Statt eines Brückenrahmens kommen in der Kawasaki Z 650 nun ein komplett neu entwickeltes Stahlrohrgeflecht und eine ebenfalls neue Schwinge zum Einsatz. Allein an diesen beiden Bauteilen möchte der Hersteller knapp 13 Kilo eingespart haben. Auch die leichteren Räder tragen zum geringeren Gewicht bei. Insgesamt verspricht Kawasaki eine Reduzierung um stattliche 19 auf 187 Kilo (vollgetankt). Die Schwinge nimmt das Federbein nun zentral über ein Hebelsystem auf. Wir erinnern uns: Bei den ER-6-Modellen wurde der Monoshock noch seitlich am Rahmen direkt angelenkt. Dumm nur, dass der Versteller der Federbasis nun von beiden Seiten verbaut ist und das Einstellen zur Fummelarbeit ausartet. Leichtere Räder und andere Bremssättel (Nissin statt Tokico), eine um 15 auf 790 Millimeter gesenkte Sitzposition und um den gleichen Wert nach unten gewanderte Fußrasten komplettieren die wichtigsten Fahrwerksänderungen.