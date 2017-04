Zum zweiten Mal in Folge holt Kawasaki mit Jonathan Rea und der ZX-10R den Titel in der Superbike-Weltmeisterschaft. Ein Sieg war es am Ende zwar, doch bestimmt kein geschenkter. In der zweiten Saisonhälfte mussten die Grünen mit einem erstarkten Chaz Davies auf der Ducati Panigale R schwer kämpfen. Doch für 2017 haben sie bereits vorgesorgt: Die Kawasaki ZX-10RR dient als Homologationsbasis für die nächstjährige WM-Maschine und kommt in limitierter Zahl von 500 Stück in den Handel.

Anzeige

Ein bis zwei Sekunden schneller pro Runde Nur wenige Tage nach dem letzten Superbike-Rennen in Katar gab es im Rahmen der üblichen Wintertests der Rennteams im Motorland Aragon Gelegenheit, für ein paar Runden Kontakt mit der neuen Kawasaki ZX-10RR aufzunehmen. Sie soll dank besserer Ausstattung sowie einiger Veränderungen am Motor stärker und vor allem schneller sein als eine normale ZX-10R, laut Kawasaki etwa ein bis zwei Sekunden pro Runde. Dazu rollt die Doppel-R auf leichten Marchesini-Schmiederädern, besitzt einen Schaltautomaten mit Blipper-Funktion, ein für die Rennstrecken optimiertes Fahrwerk und haftfreudige Pirelli Supercorsa SP als Erstbereifung – auch kommt sie ausschließlich als Einsitzer. Nockenwellen mit schärferen Profilen und mehr Hub sorgen für Feuer. Außerdem sind härtere Ventilfedern verbaut, DLC-beschich­tete Tassenstößel verringern die ­innere Reibung. Das verstärkte Kurbelgehäuse weist spezielle Bohrungen auf, um Pumpverluste zwischen den Zylindern zu minimieren sowie den Druckausgleich zu verbessern. Vor allem für ambitionierte Hobbyracer bietet sich die RR als ausgezeichnete Basis für weiteres Tuning an.

Ideales Spielzeug für Hobbyracer Die Testmaschine in Aragon war zusätzlich noch mit einer Akrapovic-Komplettanlage sowie Kit-ECU mit speziellem Mapping ausgestattet. Schon aus dem Drehzahlkeller heraus drückt die nachtschwarze Ninja ohne Einbrüche mächtig, der Schub will überhaupt nicht mehr aufhören. Trotzdem geht der Vierzylinder direkt und weich ans Gas. Genau so, wie es sein soll. Desweiteren gefällt die Doppel-R mit leichtem, sehr ausgewogenem Handling. Das Motorrad bietet größeren Piloten recht viel Platz und einen guten Windschutz auf der Geraden. Bei Topspeed, in Schräglage und beim Anbremsen verhält sich die RR ausgesprochen stabil und sammelt durch ihre Ausgewogenheit Punkte. Der serienmäßige Blipper funktionierte bei den Testrunden ebenfalls tadellos. Leider gab es nur ein kleines Zeitfenster für die Probefahrt. Doch kann man schon nach dem ersten Eindruck festhalten: Die Kawasaki ZX-10RR würde als verspätetes Weihnachtsgeschenk viele Hobbyracer enorm glücklich machen.