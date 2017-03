Schwarz-rote Warnfarbe steht hier klar für Porco Nero-Tuning („Schwarzes Schwein“) der Roller & MotorradBox in Stuttgart. Die machte vor zwei Jahren der Vespa GTS 300 mit klassischem Motor-­Tuning Beine. Noch viel heftiger sticht die neueste Wespe zu, geht dank eines eingebauten Kompressors wirklich ab wie die wilde Sau. Autofahrer an der Ampel sind keine Gegner. Sondern einfach nur lästig mit ihrem Rumgezuckel. Unspektakulär schnell beschleunigt der High-Tech-Scooter, macht lange Arme. Fahren die Autos rückwärts? Seine Leistung ist stumpf verdoppelt, von einst 17 auf nun rund 34 PS am Hinterrad. In sechs Sekunden von null auf 100, hängt er gar BMW C 650 und Yamaha TMax 530 ab.

Ortsschild, Brause auf, der eben noch drängelnde Audifahrer bleibt gekränkt zurück: In 3,3 Sekunden hechtet der Wunder-Roller im Zwischenspurt von Tempo 60 auf 100. Das ist das Niveau von (gleich teuren) 1000er-Supersportlern. Eine Serien-300er braucht dafür geschlagene 7,8 Sekunden, eine andere Welt. Bei dieser verrückt gewordenen Kompressor-Vespa GTS 300 dreht gern mal das Hinterrad durch – ABS und Traktionskontrolle ASR sind wegen eines anderen Steuergerätes nun deaktiviert.