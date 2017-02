15 Jahre ist es her, dass Friedel Münchs Idee vom Automotor im Zweirad, mit der er in den Siebzigern die Vorstellung des Machbaren sprengte, in Form der Münch Mammut 2000 ihren zwangsbeatmeten, ultimativen und letzten Ausdruck fand. 15 Jahre alt war ich, als das Neuzeit-Mammut den Titel von MOTORRAD zierte, und die einleitenden Zeilen des Fahrberichts in Heft 23/2001 sind in mein Stammhirn gemeißelt: „Ein Mammut ist der urzeitliche, große Bruder eines Elefanten. Tonnenschwer, unglaublich stark und nicht gerade zimperlich, wenn es seinen Hunger zu stillen galt, mähte der Pflanzenfresser die üppige Fauna längst vergangener Zeiten problemlos nieder... Das Mammut hatte keine natürlichen Feinde – bis auf den Mensch. Als Einzelner suchte er freilich schnell das Weite, aber in Horde auftretend, brachten die Zweibeiner manches Mammut zur Strecke.“

Statt geplanter 250 sind dann nur 15 Stück entstanden, bis Thomas Petsch, zusammen mit dem 2014 verstorbenen Friedel Münch Vater der Münch Mammut 2000, der Serienfertigung den Stecker ziehen musste. Um einen Cosworth-Zylinderkopf hatten sie ein komplett eigenständiges Motorrad auf die Räder gestellt, und so etwas kostet sehr, sehr viel Geld. Rahmen, Räder, Schwinge, Kupplung, Getriebe – alles speziell für das Turbo-Tier konstruiert und gefertigt. Visionär, mutig, verrückt, ein solches Mammut-Unterfangen in Angriff zu nehmen. Vielleicht ein kleines Wunder, dass sie überhaupt so weit gekommen sind, bis es am Ende unbezahlbar wurde.

Und: Werde ich dem Mammut überhaupt gewachsen sein? „Im dritten Gang Gasgriff auf Anschlag... nicht die Kupplung dreht durch. Es ist das Hinterrad! Urplötzlich stürmt das Mammut los, als wolle es seinen lästig gewordenen Dompteur abschütteln...Gemessene 380 Nm, zu viel für Fahren in Schräglage, für die meisten Situationen überhaupt... Schwierig zu dosieren... Erst im vierten Gang wird der Schlupf erträglich, doch da rennt die Münch Mammut 2000 bereits über 180... Ungutes Gefühl in des Testers Magengegend... Angst...“

Ein Wunder auch für mich, denn 15 Jahre später erhalte ich den Schlüssel zu einer von Petschs eigenen Münch Mammut 2000. Man verzeihe die Floskel: Ein Traum wird wahr. Nur: Will ich das überhaupt? Will ich den Traum möglicherweise an der harten Realität zerplatzen sehen? Denn sie kann unmöglich so gut sein wie in meiner Vorstellung. Besser als Fantasie belassen, als nostalgieschwere Erinnerung? Hätte ich mit Knight Rider auch machen sollen, statt auf Youtube noch einmal eine Folge zu schauen, und David Hasselhoff samt KITT so harsch zu entzaubern.

Kolossal ruht es auf seinem Seitenständer

Wie der Steinzeitmensch, klein, allein, ohne Freund und Faustkeil, fühle ich mich beim Anblick des Urviechs. Kolossal ruht es auf seinem Seitenständer in einer Würzburger Tiefgaragen-Höhle. Es riecht nach Benzin und geborstenen Knochen. Mit wackligen Gliedmaßen wollen die acht Zentner in die Senkrechte gewuchtet werden. Rechts reicht es so eben, den Ballen auf den Boden zu bringen, links angelt die viel zu kurz geratene Zehenspitze nach dem Seitenständer. Nur ein Grad zu viel Schräglage, und der Urzeit-Elefant begrübe mich. Zündung. Der Zweiliter erwacht. Sonor, fein, hubraumsatt brummt er aus dem dicken Underseat-Auspuff, atmet eher Gelassenheit als Urgewalt. An diese erinnert alsbald aber die Kupplung, die, klar bei so viel Drehmoment, eine gewaltige Handkraft erfordert. Wie Granit auspressen. Hart rastet Gang eins ein, die Münch Mammut 2000 ruckt ungeduldig. Weit hinten und unten finden sich Steigbügel, weit vorne, hinterm 23-Liter-Tank Stoßzähne. Ultrabreit, massiv, mächtig. So, als hätte man ein normales Motorrad um 50 Prozent gestreckt. Der Name ist Programm. Wird das Mammut mir beim Einkuppeln den Kopf abreißen?

Nein, es fährt. Wie ein Motorrad. Bemerkenswert sanft, fast fromm schiebt der Sechzehnventiler, hängt fein am Gas, rollt dank üppiger Schwungmasse quasi mit Leerlaufdrehzahl dahin. Bis etwa 2.500 Touren ist vom Lader wenig zu spüren. Gut. Denn natürlich ist das Gewicht, der hohe Schwerpunkt immer voll da. Der Lenkeinschlag ist klein, Bedacht und Entschlossenheit fordert der Koloss. Aber nach einigen Kilometern kommt man sich näher, weicht die Angst gesundem Respekt. Sauber schaltet das Getriebe. Gediegen, träge, aber durchaus neutral und berechenbar zieht die Münch Mammut 2000 mit dem 200er-Hinterreifen auf 6,25-Zoll-Felge ihre Bahn, schiebt zwar merklich, aber vertretbar nach außen. Satt, straff federt die Öhlins-Gabel an der Front, hart, erdig die beiden hinter der Ölwanne liegenden Federbeine. Die mussten dorthin wandern, denn der große Auspuff und die voluminöse Schwinge ließen keinen anderen Platz. Nur eine der zahlreichen, außergewöhnlichen technischen Lösungen an diesem einzigartigen Motorrad.