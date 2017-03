Verdammt wenig Leistung, oder? Nicht für Indien, weite Teile Asiens oder Südamerika. Das sind die Märkte, in denen die Himalayan Erfolg haben soll. Hier fahren Millionen von Menschen kleine Motorräder zwischen 100 und 200 Kubikzentimetern. Nicht aus Spaß, sondern weil das lebensnotwendig ist. Man rollt damit zur Arbeit, bringt Kinder zur Schule, kauft ein, treibt Handel. Das Motorrad ist die Basis für jeden noch so kleinen Erfolg im Leben.

Das Schlagloch hat epische Ausmaße. „Jetzt ist es aus“, schießt es mir durch den Kopf. Doch die Royal Enfield Himalayan schluckt den Krater, bleibt in der Spur und gut beherrschbar. Die Straße irgendwo zwischen Kolhapur und Goa ist nur noch eine Ruine aus Dreck, losem Gestein, Asphaltstücken, Löchern und Verwerfungen. Wer hätte je für möglich gehalten, dass diese Maschine hier so souverän durchkommt? Immerhin wiegt sie rund 185 Kilogramm, bei 411 Kubikzentimeter Hubraum und nur 25 PS.

Der leistungsverwöhnte westliche Motorradjournalist, der die ganze Entstehungs-Story und vor allem Siddhartha noch nicht kennt, kann nach den ersten Kilometern nur Folgendes feststellen: Die Royal Enfield Himalayan wirkt zwar sehr stabil, ist aber zu schwer und zu weich. Ihre Bremsen arbeiten trotz großer Scheibendurchmesser nur mäßig, das Ansprechverhalten der Federelemente ist unsensibel, das Getriebe okay, doch nur schwer in die „Neutral“-Position zu bringen. Die Detailqualität liegt irgendwo zwischen rustikal und passabel, das ganze Motorrad zeigt eine Mischung aus archaischen und modernen Lösungen.

Doch dann lässt du Indien auf dich wirken und fährst, weil du ankommen musst. Registrierst, dass der Einzylinder, der optisch riesig wirkt, zwischen 2.500 und 4.000 Umdrehungen ein schönes Drehmoment liefert, das dir über alle Schwierigkeiten hinweghilft. Weißt irgendwann nicht mehr, in welchem Gang du bist, doch es ist intuitiv der passende. Egal ob auf Asphalt oder im Gelände, du gerätst in eine Art meditativen Flow, wirst eins mit der Royal Enfield Himalayan. Der unkompliziert aufgebaute, niedrig verdichtende Langhuber schenkt dir erstaunliche Laufkultur und akustisch einen satten Einzylinder-Schlag, der in dieser Hubraumklasse sonst nicht vorkommt.

Auf dem Weg nach Goa überholen wir zahlreiche 350er und 500er Royal Enfields, die in den schlechten Passagen bereits bei 50 km/h überfordert wirken. Die Royal Enfield Himalayan knallt mit 80 bis 100 durch, ohne ihren Fahrer zu stressen. Auf den besser asphaltierten Geraden ist bei 130 km/h Schluss. Dauerhaft scheint sich der Motor bei 90 km/h und 4.000/min am wohlsten zu fühlen. Der sohc-Single ist eine völlige Neukonstruktion mit für Enfield-Verhältnisse modern designtem Kopf, Kolben und Zylinder bei im Vergleich zu aktuellen Einzylindern kräftigeren Dimensionen.

Euro 4-Royal Enfield Himalayan für 5.000 Euro

Stichwort andere Einzylinder. Würde nicht eine 450er-KTM Kreise um die Royal Enfield Himalayan fahren? Klar. Aber sie hätte weder reisetaugliche Zuladung noch Reichweite, man würde nicht so komfortabel unterwegs sein, nicht so entspannt absteigen, nicht so gelassen bleiben in allen Fahrsituationen. Für wen also soll eine Himalayan in Deutschland passen? Antworten: Menschen, die den Charme klassischer Royal Enfields schätzen. Oder Typen wie meinen französischen Kollegen Rico, der sein ganzes Leben auf Harleys verbracht hat und mit der Himalayan jetzt eine Art Enduro-Chopper entdeckte. Er hat schon bestellt. Enduristen, die noch mal so etwas wie den ursprünglichen Geist der XT-Ära erleben möchten oder bisher an der Sitzhöhe scheiterten. Entschleunigungs-Fans, denen überbordende Leistung und üppige Regelelektronik keinen neuen Kick mehr bieten. Vielleicht auch jene, die eine Art City-Scrambler suchen, der auch im Großstadtdschungel überall durchkommt.

Siddhartha braucht den deutschen Markt nicht, denn die Royal Enfield Himalayan schlägt in Indien bereits ein wie eine Bombe. Für umgerechnet etwa 2.500 Euro bietet sie dort sensationell viel Motorrad fürs Geld. Nach Europa soll die dann Euro 4-konforme, mit ABS und Einspritzung ausgerüstete, qualitativ optimierte Himalayan in knapp sechs Monaten kommen. Preis? Wahrscheinlich so um 5.000 Euro. Leistung? Bleibt gleich. Trotzdem werden Enthusiasten in Europa zugreifen, davon bin ich überzeugt. Und die Deutschen? Alles kann, nichts muss, sagt Siddhartha.