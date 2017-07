SWM Superdual T im Fahrbericht

Eine starke Herkunft lässt sich nicht verleugnen. Im Sattel der brandneuen SWM Superdual T wird blitzschnell klar, woher deren Gene stammen: aus der Enduro-Ecke nämlich. Fast schon federleicht wirkt die 600er mit ihren 169 Kilogramm Leergewicht, selbst mit vollem 18-Liter-Tank kommt sie nur auf gut 180 Kilo – in Zeiten der vielen bleischweren Reiseenduros eine wohltuende Abwechslung. Die aktive Sitzposi­tion passt dazu, fast wie auf einer Supermoto fühlt sich das an und verspricht viel Kontrolle, bleibt dank der aufrechten Haltung am breiten Lenker aber dennoch bequem. Dazu kommt der sonor bollernde Einzylinder-Motor, der 54 PS aus 600 cm3 entwickelt und sich dank seiner guten Abstimmung stringent durchs Drehzahlband hangelt.

Wie Phönix aus der Asche Die Enduro-Gene kommen nicht von ungefähr, schließlich bemüht sich Hersteller SWM gerade, wie ein Phönix aus der Asche wieder aus den Überresten des ehemaligen Husqvarna-Werks in Varese aufzusteigen. Das hatte der damalige Besitzer BMW Anfang 2013 genervt an KTM veräußert. Ein paar Motorenmodelle, die unter der BMW-Ägide entstanden, blieben bei dem Deal übrig, und derer nahm sich SWM an. Mit Erfolg, wie die SWM Superdual T zeigt, denn ihr für die Euro 4-Norm modifizierter Einzylinder überzeugt. Generell punktet das Motorrad mit sehr sorgfältiger Verarbeitung, zu der jede Menge hochwertige Alu-Teile gehören, von den Tankapplikationen über den Lenker bis zu Schwinge und Gepäckträger.

Enorme Handlichkeit die größte Stärke Der erste Testritt wird zum beschwingten Erlebnis, denn die leichtfüßige SWM Superdual T lässt sich regelrecht in die Kurven schmettern, sie bleibt dennoch immer gut kon­trollierbar. Ihre große Stärke ist die enorme Handlichkeit, trotzdem liegt sie in Kurven stabil. Das einstellbare Fahrwerk mit Upside-down-Gabel und Mono-Federbein bügelt die meisten Unebenheiten im Asphalt weg, wegen der langen Federwege schlägt sie selbst bei tiefen Schlaglöchern kaum durch. Auch die Geometrie stimmt, das Motorrad ist perfekt austariert, was sich unter anderem an Ampeln zeigt: Die Superdual lässt sich so lange mit den Füßen auf den Rasten ausbalancieren, dass es schon wieder Grün wird, ehe man den Fuß auf den Boden setzen müsste. Das klappt heutzutage nur mit wenigen Motorrädern, und mit dicken Reiseenduros schon gar nicht.

Vergleichsweise leicht und schmal Aber die SWM Superdual T ist ja auch keine dicke Reiseenduro, sondern eine erfreulich schlanke Vertreterin dieser Gattung. Ihre Sitzhöhe von 89 Zentimetern, die auf dem Niveau der BMW GS liegt, erscheint auf den ersten Blick eher hoch für ein Einsteiger-Motorrad – was sie mit ihren 54 PS durchaus ist, zumal es sie auch als Drosselvariante mit 48 PS gibt. Doch eben weil die Reiseenduro vergleichsweise leicht und schmal baut, kommen mit der Sitzhöhe auch kleinere Fahrer zurecht, die gute Balance hilft zusätzlich. Für die Reise gibt sich die Superdual, mit großem Windschild, Handprotektoren, Sturzbügeln, Hauptständer, Gepäckträger und sogar zwei Nebelscheinwerfern gut gerüstet. Zusätzlich kann man das „GT Pack“ ordern: Für 900 Euro Aufpreis liefert SWM sie dann mit Kofferträgern und zwei 33-Liter-Koffern von Givi aus.