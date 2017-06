Die N 435, etwa 20 Minuten nordwestlich von Sevilla, ist ein Stück allerfeinster Gourmet-Asphalt. Begnadete Straßenbauer haben hier eine verwegen gewundene Teerschneise mitten ins Nirgendwo geschlagen, wie direkt aus den feuchten Träumen sportaffiner Kradler: fordernde Radien sämtlicher Couleur, nicht zu eng und nicht zu weit. Rauer, ultragrippiger Belag, meist fast topfeben und so gut wie immer warm und trocken. Kuppen, Senken, hängende und überhöhte Kurven. Wenig bis kein Verkehr. Hier kann man sich schwindelig fahren, wie in einer spanisch-rostbraunen ­Variante der Grünen Hölle. David Lopez, bei Triumph für die Fahrwerke zuständig und ein Mann des engagierten Strichs, tut gerade genau das. Winkelt gekonnt und tief ab, lässt den Pirelli schuften, bittet dann ­jedes der 55 Pferde mit Nachdruck zum Tagwerk. Wir tun es ihm nach und zweckentfremden die neue Triumph Street Cup ­damit vielleicht schon ein bisschen.

Schräglagenfreiheit bemerkenswert gut

Erste Erkenntnisse der beherzten Landstraßenpartie: Die Gentleman-sportslike-Ergonomie der Street Twin-Schwester mit dem kecken Bürzel taugt. Hoch verlegte Fußrasten bedeuten eine bemerkenswert gute Schräglagenfreiheit, viel besser als beim zeitgleich präsentierten Scrambler. Leicht vorderradorientiert logiert man, dank einer etwas seltsam anmutenden Lenkerkonstruktion aus Riser auf der Gabelbrücke und wild gebogenem Verbindungsrohr, welches am Ende Stummel aufnimmt. Der Lohn dieser Übung: Die Alltagstauglichkeit bleibt voll erhalten. Eine schmucke Bikiniverkleidung schützt überraschend gut vor dem ärgsten Fahrtwind, und die Sitzbank in Alcantara-Optik gelang schön schmal und bequem. Bei der Triumph Street Cup handelt es sich eigentlich um einen Zweisitzer, die Soziusabdeckung gehört zum Lieferumfang. Retro-profilierte Pirelli Sportscomp schauen nicht nur chic aus, sondern funktionieren auch ausgezeichnet. Wie die Street Twin rollt auch die Cup vorne auf 18 Zoll, das neutralere Lenkverhalten bietet allerdings die mit 19-Zöller ausgerüstete Scrambler. So lenkt der Café Racer zwar flink ein, wird mit zunehmender Schräglage aber etwas ungelenk und stellt sich auf der Bremse auf. Was für die Sitzposition gilt (sieht sportlich aus, ist aber eher für jeden Tag gemacht), gilt letztlich auch für das Chassis.