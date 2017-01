Sie sind rare Stücke: Motorräder, die kaum jemand noch in Aktion erlebt hat, deren Namen aber trotzdem jeder kennt. Eines dieser seltenen Exemplare ist die Moto Guzzi V8, der einzige Achtzylinder, der jemals im Grand Prix startete. Zwar nur zwei Jahre lang, nämlich 1956 und 1957, und ohne dort je einen Sieg einzufahren. Und doch umgibt die exotische V8 bis heute eine schier mystische Aura. Konstruiert vor über 60 Jahren, leistete die 500er für damalige Verhältnisse sensationelle 79 PS, drehte bis schwindelerregende 14.000/min und wurde auf der langen Geraden der Rennstrecke in Spa mit atemberaubenden 286 km/h gemessen. Pech nur, dass sich Moto Guzzi Ende 1957 vom Rennsport zurückzog, gerade als die V8 ihre Kinderkrankheiten wie geplatzte Kühlerschläuche oder eine fehlerhafte Temperaturanzeige überwunden hatte. Dieser Rückzug befeuerte die Legende erst recht: Was wäre der faszinierenden V8-Maschine wohl noch alles gelungen, hätte Guzzi sie nur gelassen?!

Die Faszination wirkt bis heute, selbst auf moderne Customizer, zumindest wenn sie ein wenig Rennbenzin im Blut haben. Wie Ulfert Janssen, Gründer und Inhaber des Studios Gannet Design in der Schweiz. Gemeinsam mit den Customizern von Numbnut Motorcycles in Amsterdam verpasste er einer Moto Guzzi California 1400 Eldorado eine Optik, die sich an der legendären Ahnin orientiert. Ganz schön abgedreht, diese Idee, ausgerechnet einen Jumbo-Cruiser zum Sportler umzubauen. Dafür aber sehr originell.