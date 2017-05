Motor ist nur äußerlich eine exakte Kopie

In diesem Fall gelang den in Nannup, Westaustralien, beheimateten und weltweit anerkannten Königswellen-Spezialisten von Vee Two (www.veetwo.com) der Coup schlechthin. Dank exzellenter Kontakte zum Werk in Bologna gelang es den Aussies nicht nur, sämtliche technischen Zeichnungen des legendären Königswellen-Twins offiziell zu erhalten, sondern auch die 1990 bei einem Ducati-Ingenieur im Ruhestand wiederentdeckten, originalen Werkzeuge und Modelle für die Gussformen. Sie setzten sich zum Ziel, einen zwar äußerlich originalgetreuen, jedoch mit modernen Materialien und aktuellen Erkenntnissen des Motorenbaus verfeinerten L-Twin zu bauen.

Dabei wurden auch gleich einige konstruktive Unzulänglichkeiten des Originals beseitigt. So hat die moderne Reinkarnation eine außen liegende Ölfilterpatrone anstelle des schlichten, im Inneren des Kurbelgehäuses versteckten Ölsiebs. Zudem wurde das im Sandgussverfahren hergestellte Motorgehäuse deutlich steifer konstruiert. Äußerlich ist der Motor eine exakte Kopie des Antriebs, mit dem Mike Hailwood 1978 die TT gewann. Dank moderner Innereien und Materialien dürfte er aber mit am Hinterrad gemessenen 122 PS bei 8.500/min deutlich stärker sein als das historische Vorbild. Wie die vorlie­genden Bilder beweisen, kann das hochgesteckte Ziel als erreicht ­betrachtet werden. Ab 38.000 australischen Dollar (netto), entsprechen derzeit knapp 27.000 Euro, ist dieses Kunstwerk der Mechanik zu haben. Und weil das Kind einen Namen braucht, heißt der neue, alte Motor schlicht Ritorno. Das ist italienisch und bedeutet Rückkehr. Selten passte ein Name besser.