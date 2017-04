BMW hat einen einen, Ducati gleich eine ganze Modelllinie und auch bei Triumph gibt es einen Scrambler im Programm. Was zeichnet sie alle aus? Auch wenn sie nicht für sportliche Dreckfräserei geeignet sind, schottern und gemäßigt offroaden können sie alle ganz gut. Auf diesen Gedanken kommt man bei der neuen Yamaha SCR 950 nicht. Sie basiert nämlich auf der XV 950 R, dem schicken, luftgekühlten Cruiser im Yamaha-Programm. Aus dem haben die Japaner mit wenigen Handgriffen ein zumindest optisch in Richtung Scrambler gehendes Zweirad gezimmert.

Fährt sich auf der Landstraße "easy"

Alles andere bleibt bei der Yamaha SCR 950 gleich: die Einzelbremsscheiben vorne wie hinten, das etwas grob regelnde ABS, die Federwege mit 135 Millimetern Hub an der Gabel und 110 Millimeter am Heck. Und auch das Gewicht ändert sich laut Yamaha nicht: 252 Kilogramm vollgetankt. Weshalb sie bei Yamaha auch zugeben, dass die SCR 950 gar keine Retro-Enduro sein soll. Ab und zu mal ein Feldweg, das wäre ok, aber viel mehr soll sie für lässiges Gleiten im hochgelegten Sattel stehen.

Nach dieser Marketing-Offensive machen wir auf Sardinien die Probe aus Exempel und müssen den Produktplanern ein Stück weit Recht geben. Die Yamaha SCR 950 fährt sich auf der Landstraße wirklich „easy“. Ihr 60 Grad V2 überfordert mit seinen etwas über 54 PS nie, locker blubbert sich der 942 cm³ messende Motor durchs schmale Drehzahlband. Die Rasten kratzen trotz Höherlegung Rillen in den Asphalt, was dir eher ein Lächeln ins Gesicht zaubert als zu stören. Spaß an der Beschränkung, so geht´s mit der SCR 950.