Kann das Touristen-Paket etwas?

Bei Yamaha mussten sie nicht lange den Sake kreisen lassen, um das entsprechende Zubehörprogramm für den nackten Feger anzubieten. Kann das Touristen-Paket etwas? Die Probe aufs Exempel soll’s beweisen. Fast ungeschützt hockt der Pilot auf der serienmäßigen Yamaha MT-10. Die hoch geschnittene Sportscheibe ändert das. Sie fügt sich gut in die Linie der Front ein und schützt leicht geduckt selbst jenseits von 180 km/h ganz ordentlich. Auf flotten Autobahnetappen ein echter Gewinn. Das trifft auch auf die KomfortSitzbank zu. Die verwöhnt den Hintern mit Sofa-Flair. Von diesem Kuschel-Plus für den Po profitiert auch der Mitfahrer. Im Gegensatz zum originalen MT-10-Polster in der zweiten Reihe ist der Soziussitz der Komfort-Bank viel größer geschnitten. Aber: Am engen Kniewinkel oder der mickrigen Zuladung ändert sich dadurch nichts. Im Gegenteil, zusätzliche 11 Kilogramm wiegt das montierte Originalzubehör, verbleiben also nur rund 155 Kilogramm an Zuladung. Dazu gehört beispielsweise der Halter für die beiden Soft-Seitentaschen. Den preist Yamaha selbst als robust, langlebig und leicht an, wobei die beiden ersten Eigenschaften am treffendsten die Optik beschreiben. Also lieber die Seitentaschen dran lassen, die sich über drei Rastpunkte sicher an den Träger fügen.