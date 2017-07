Am Anfang regieren Zweifel, hat doch der Autor dieses Tests das Thema Großroller bisher stiefmütterlich behandelt. Vorm ersten Aufeinandertreffen mit dem neuen Yamaha Tmax hält sich die Euphorie daher in Grenzen. Aber: Immer erst ausprobieren und dann ein Urteil bilden.

Damit das gut ausfällt, hat Yamaha fürs Jahr 2017 den Erfolgstypen Tmax gleich dreifach ins Programm gehoben. Als normale Version, als sportlicher ausgestatteter Yamaha Tmax in der SX-Variante und als DX-Version, die in Sachen Sport und Tour alles bieten soll, was die Rollerwelt verlangt.