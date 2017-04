Yamaha XSR 900 Abarth kostet 12.595 Euro

So easy wie die normale XSR 900 fliegt die Yamaha XSR 900 Abarth nicht ums Eck. Gleich zu Anfang die richtige Linie zu treffen, fällt schwer. Aber nach ein paar Kilometern hat man sich an die durchaus anstrengende Sitzposition gewöhnt, klappt es auch mit der Abarth-XSR schnell und schräg. Und wenn nicht, dann einfach das Auge schweifen lassen: Lampenmaske, Frontschutzblech und Soloheckbürzel aus Sichtkarbon – einfach lecker. Dazu kommt noch der Sound aus der Akrapovic-Komplettanlage, die ihren Abschluss in zwei kurzen Doppeltröten findet. Alles aus Titan und natürlich zugelassen. Das macht schon an.

Die Sache kostet aber auch. 12.595 Euro verlangt Yamaha für die XSR 900 Abarth. Wer sich für sie entscheidet, hat die Garantie, eine von 695 Stück weltweit (140 Einheiten für Deutschland) in der Garage oder dem Wohnzimmer stehen zu haben. Unter dem Aspekt emotionales Kunstwerk geht die Yamaha XSR 900 Abarth damit schon fast als Schnäppchen durch.