ABS

Vorsichtiges Japan. Anders als die europäische Superbike-Konkurrenz setzt Yamaha auf nur eine einzige Einstellung des Blockierschutzes. Dazu ist das System sehr defensiv ausgerichtet, lässt sich nicht deaktivieren und arbeitet mit vergleichsweise stumpfen Bremsbelägen. Das hat zwar den Vorteil einer äußerst geringen Überschlagsneigung. Auf ebener Strecke ist der Vorwärtssalto nahezu unmöglich, und selbst bergab lässt sich das System kaum überlisten. Andererseits verschenkt das ABS der Yamaha YZF-R1 im Extremfall wertvolle Meter. Warum? Weil es wegen der Hinterrad-Abhebeerkennung mitunter weit vor der Blockiergrenze regelt. Ein leicht steigendes Heck genügt, schon regelt das System und reduziert den Bremsdruck. Mit der serienmäßig sehr frontlastigen Ausrichtung kommt das bei entsprechend heftigem Ankern häufig vor, besonders auf der Rennstrecke. Besserung bringen ein paar Handgriffe am Federbein, wodurch das Heck länger am Boden bleibt und das ABS später eingreift. Welche Änderungen das sind, steht weiter unten im Fahrwerkskapitel.

Doch bleiben wir zunächst bei den Stoppern. Zwar besitzt die Yamaha YZF-R1 kein Kurven-ABS, dennoch gestattet sie kräftiges Bremsen in Schräglage. Die Teilintegralfunktion (das Bike bremst hinten automatisch mit, wenn der Pilot vorn verzögert) steuert die Bremskraft je nach Schräglage vorn und hinten unterschiedlich stark. Dadurch stellt sich das Bike bei der Initialbremsung leicht auf und gerät so aus der kritischen Zone. Erst dann steigert das System den Bremsdruck. Schreck- oder Anpassungsverzögerungen in Schräglage führen bei idealen Bedingungen – durchgewärmte und haftfreudige Reifen, trockene und saubere Strecke – also nicht zum Abflug. Erst ab Winkeln über zirka 45 Grad wird es kritisch, da die Reifen wegen der hohen Seitenkräfte nur noch geringe Umfangskräfte (Bremsen, Beschleunigen) übertragen können.

Ob große, geringe oder überhaupt keine Schräglage: Die zahmen Serienbremsbeläge beißen grundsätzlich sehr verhalten zu. Im Rahmen dieses Tests hatten wir die Gelegenheit, die Renn-Pads „Lucas SRQ“ (keine Straßenzulassung) von TRW auszuprobieren. Damit gehen die Stopper deutlich angriffslustiger zu Werke und benötigen weniger Handkraft – top! Auf bremsmordenden Strecken wie dem großen Kurs von Hockenheim überhitzt die Anlage jedoch gnadenlos. Obwohl wir den Hebel auf maximale Weite einstellten, ließ er sich am Ende eines schnellen Turns ohne Bremswirkung bis zum Anschlag ziehen. Saugefährlich! Wer Racing-Pads verwendet, sollte daher unbedingt auch dickere Bremsscheiben montieren, da sie die Hitze besser aufnehmen.