Das blau illuminierte, klein beschriftete Cockpit ist voll digital, die Gabel voll einstellbar.

Unglaublich, aber wahr: Bereits seit zehn Jahren ist die Marke Zero auf dem Zweiradmarkt vertreten. Die Anfänge in Deutschland waren mehr als holperig. So endete die erste Präsentation der noch mit vielen Mountainbike-Komponenten zusammengesteckten damaligen Enduro bereits, bevor sie begonnen hatte. Schon nach dem ersten zaghaften Hüpfer auf einer Crossstrecke brachen bei der Landung beide Bolzen der Schwingenlagerung, einzig die Bremsleitung sorgte noch für eine Verbindung von Vorder- und Hinterrad. Mangels Ersatzteilen und -bikes war die Veranstaltung damit beendet. Heute ist die Angelegenheit längst verjährt und vergeben, zeigt aber auch, mit welchen Schwierigkeiten die damalige Truppe zu kämpfen hatte.

Derlei Ungemach ist längst nicht mehr zu befürchten. Sämtliche Fahrwerks-, Rahmen- und Bremskomponenten entsprechen in Dimensionierung, Verarbeitung und letztlich auch der Funktion den Vorstellungen, die man gemeinhin bei ausgewachsenen Motorrädern hat. Und zweifellos ist die in ein Supermoto-Gewand ­gehüllte Zero FXS ZF 6.5 ein solches. Der wartungsfreie E-Motor liefert eine Leistung von 33 kW, entsprechend 44 PS, kupplungs- und nahezu spielfrei via Zahnriemen ans Hinterrad. Beeindruckender als die Leistung ist jedoch das Drehmoment von 95 Nm, das über den kompletten Drehzahl- und Geschwindigkeitsbereich anliegt.