Der charismatisch röhrende V4 machte so unerhört viel Druck im Pannonischen Meer, dass die Front auf der kleinen, in Richtung Hauskurve abfallenden Kuppe in den Himmel drängte. Nicht hysterisch, panisch oder hektisch abrupt, sondern einfach wie durch einen gewaltigen, scheinbar unbremsbaren Sog. Göttlich! Es war wie damals, als die vollgepackte 1200er- XJR mit Remus-Auspuff und Jet-Kit samt Blume hintendrauf in die Galerie stieg, als ich am Weg in den Süden auf dem Beschleunigungsstreifen den Einser ausdrehte. Ich wollte mich noch vor dem forsch heranbrausenden Lkw einordnen. Bei 7.000/min trafen sich dann Drehmoment und Leistung des gewaltigen Reihenviererblocks, und die Fuhre hob den physikalischen Gesetzen folgend kraftvoll ab. War schon sehr beeindruckend. Werde ich nicht vergessen. Und den von Entsetzen und Empörung geführten, dumpfen Schlag der blumschen Faust am Hinterkopf auch nicht. Herrlich, diese Anteilnahme!

Nun, die locker lässige, vollkommen unaufgeregte Art des Aufstiegs war der des Thunfischs (ja, ja, ich weiß schon: Tuono heißt Donner) auf der Kuppe sehr ähnlich, aber das war’s dann auch schon mit den Parallelen. Denn während die XJR im Solobetrieb ohne Heckbeladung von sich aus nur mit großer Mühe und heftigem Kupplungseinsatz in die Galerie zu heben war, hat die nackte Aprilia Tuono V4 1100 RR eine unfassbare Wheelie-Gier. Der laut PS-Prüfstand 172 PS starke V4 reißt den vollgetankt 214 Kilo leichten Thunfisch mit dem Superbike-Radstand (1.445 mm) und der geraden Lenkstange mehr oder weniger immer und überall in Richtung Himmel – wenn man die Elektronik deaktiviert. Was ich aber bei meiner ersten, eingangs erwähnten Flugstunde in Pannonien natürlich nicht gemacht hatte. Keine Frage, ein Meister der Lüfte wie der scheinbar gravitationslose Kollege Jacko, der in der Galerie dermaßen beheimatet ist, dass er auf die Sitzbank steigt, sich auf den Tank setzt und sich überhaupt aufführt, als wäre das Hinterradfahren nicht schwieriger als Speckschneiden, wird die präzise und perfekt einstellbare Wheelie-Control ganz normal ausschalten – ich aber nicht. Überschläge brauche ich wie einen Kropf, wie man so sagt. Und jenseits der 150 km/h sowieso. Will mir gar nicht vorstellen, wie weit das edle Zeug dann fliegt und wie wenig davon übrig bleibt. Du humpelst voll desolat wie Quasimodo nach einem Brand im Glockenturm zurück in die Box, legst den verbogenen Lenker auf die Werkzeugkiste und sagst dem Mechaniker lapidar: „Der Rest liegt irgendwo draußen. Den Motor müsstest du eigentlich noch finden.“