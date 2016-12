So einen Gedanken vergisst man nicht. Zwar habe ich bei meinen selbstverschuldeten Sauna-Aufenthalten (ich weiß nicht, welcher Teufel mich ritt, dass ich mich dreimal überreden ließ, mich in so eine absurde Schwitzhütte zu setzen) nie davon profitieren können, weil ich in dieser irren Hitze an nichts anderes denken konnte als an diese irre Hitze, aber als die Kleinstädter nach 24 Stunden die Wellblechhütte in der Erwartung zweier Toter öffneten, schleppte sich der röchelnde Schurke aus eigener Kraft ins Freie und Kwai Chang Caine ging ganz normal raus. Weltklasse! Was für ein cooler Typ! Mit seiner enormen mentalen Stärke, seiner inneren Ruhe, seinem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, seinem Verständnis für die Schwächen der Menschen und seinem äußerst geschmeidigen und wirkungsvollen Kung Fu, das er selbstverständlich nur einsetzte, wenn es gar nicht mehr anders ging (zum Glück passierte das in jeder Folge mindestens einmal), begeisterte er mich. Kwai Chang Caine konnten sie mit fliegenden Todessternen oder krachenden Flinten angreifen, letztendlich verließ er die Stätte des unausweichlichen Kampfes immer als Unbesiegter. Zu Fuß. Eine Ducati hatte er keine.

So dieselte ich jetzt mit meinem treuen Mazda-Pick-up von Wien ins Shaolin-Kloster hinter Kaiserslautern und hatte viel Zeit zum Denken. „Kung Fu“ mit David Carradine in der Hauptrolle habe ich geliebt. Kann mich noch extrem gut an die Szene erinnern, als irgendwelche ehrlosen Wildwest-Kleinstädter Kwai Chang Caine gemeinsam mit einem Verbrecher bei sengender Hitze in eine sehr kleine Wellblechhütte sperrten. Der Schurke drohte schon nach einer Stunde zu kollabieren, der Shaolin-Meister aber blieb vollkommen locker und sagte: „Stell dir einfach vor, es sei Winter und sehr kalt.“

Ich freute mich, dass der Shifu (übersetzt: Meister, Lehrer) Shi Heng Yi im Rahmen seiner Meditationen nicht irgendeine räudige Kraxe bis auf die letzten Schrauben zerlegt und Schritt für Schritt wieder zusammengefügt hatte, sondern eine S4RS. In meinen Augen ist diese Maschine die letzte und höchste Ausbaustufe des Ur-Monsters und zeitlos faszinierend. Ein von Haus aus schon großartiges Geschoss. 1000er-Testastretta mit serienmäßigen 130 PS in der Spitze und einer breiten, sehr potenten Mitte, Gitterrohrrahmen aus Stahl, Öhlins-Fahrwerk, Einarmschwinge, keine elektronischen Fahrhilfen. Und ganz wichtig für mich: der charakteristisch schlanke, hochbuckelige Tank. So eine perfekte Linie erfindet man nur einmal im Jahrhundert. Die Monster-Reihe von der M900 bis zur S4RS wird als Geniestreich des Designers Miguel Galuzzi in die Geschichte eingehen. Einfach perfekt.

Keine Frage, wäre Kwai Chang Caine kein Tramper gewesen, sondern mit einem scharfen Eisen ordentlich durchs Land geböllert, hätte ich die Fernsehserie höchstwahrscheinlich noch mehr geliebt, aber auf der anderen Seite hätte die Klarheit der philosophischen Stoßrichtung darunter gelitten. Denn auf den ersten Blick gibt es eine durchaus bemerkenswerte Disharmonie im Sachverhalt: Der leitende Meister eines Shaolin-Tempels baut sich eine mörder Duc für die Rennstrecke. So was sieht man im stereotyp ausgerichteten Mainstream-Fernsehen nicht. Im wirklichen Leben aber schon. Konkret: in Otterberg hinter Kaiserslautern.

Der Shifu schenkte weißen Tee ein und erzählte kurz von der Flucht seiner Eltern während des Vietnam-Krieges nach Deutschland. Seit seinem vierten Lebensjahr praktiziert er Shaolin-Kung Fu, absolvierte nebenher die volle akademische Ausbildung, im Kloster lebt er seit sechs Jahren, heute ist er 33. „Von nichts kommt nichts“, sagte Shi Heng Yi, „und wenn es etwas Gutes werden soll, dann passiert es auch nicht von heute auf morgen, sondern verlangt konsequentes Training. Man muss sich darum kümmern. Das Leben nach Shaolin-Philosophie auszurichten, bedeutet auch, sich möglichst oft im Hier und Jetzt zu befinden. Mit den Gedanken dort zu sein, wo das Leben spielt. Konzentriert und achtsam den Dingen begegnen, die unmittelbar im Leben erfahrbar sind. Dieses Prinzip setzen wir nicht nur in den Kampfkünsten um, sondern übertragen es auch auf alle restlichen Lebensbereiche. Ob beim Schrauben, ob beim Fahren, ob beim Lesen oder beim Tee trinken. Ein weiteres Prinzip der Shaolin-Philosophie ist die tägliche Praxis darin, Harmonie und Balance ins Leben zu integrieren. Akku laden, Akku entladen. Arbeit für das Kloster, Arbeit an mir. Mal Stress, mal Entspannung. Und so ergab es sich, dass ich oftmals die Zeiten der Stille nutzte, um mir in der Garage Gedanken zu machen, wie sich solch eine Art Lebensphilosophie eigentlich in einem Motorrad widerspiegeln würde, das von der kleinsten Schraube ausgehend aufgebaut wird. So entstand über die letzten vier Jahre Schritt für Schritt das Monsterlein, das mein vollstes Vertrauen genießt, da es sicherlich mehr kann, als ich ihm abverlangen könnte.“

Ich lächelte. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Meditation zu so etwas führen kann. Ehrwürdiger Shifu, was steckt denn da alles drinnen? „So viele Schrauben wie möglich sind aus Titan von der IM-Manufaktur“, erklärte der Meister, „und Karbon gibt es vom Windschild bis zur Hinterradabdeckung. Das Heck ist gekürzt, die Fußrasten sind MR-Evo 5 Titanium. Offener MWR HE-Luftfilter, Fresco-Komplettanlage, Rexxer-Mapping, Jogo’s Kabelbaum plus M-Unit V2, Öhlins FG338- Gabel mit SBK-Federn 9.0, Öhlins DU 333-Federbein mit 90er-Feder, Brembo RCS19-Zylinder, Brembo-Monoblocks M4, 320-mm-Braketech BTD, Gabelbrücken und Lenkerstummel von PerformanceParts.“

Volles Rohr, voll entspannt

Was sich da dann abspielte, war einfach wunderbar und euphorisierend. Zum einen, weil der Testastretta diese potente Mitte hat und erregend forsch aus den Ecken andrückt, und zum anderen, weil er so unmissverständlich am Gas hängt, dass jede Bewegung des Handgelenks eine zwar unmittelbare, aber keine abrupte Reaktion erzielt. Ja Himmel, wenn ein Motor dermaßen superb funktioniert, wer braucht dann verschiedene Fahrmodi?! Ich definitiv nicht. Okay, der L2 mit dem offenen Luftfilter, dem Rexxer-Mapping und dem Fresco-Puffer liefert „nur“ 133 PS und 104 Nm am Hinterrad ab, aber auf der Landstraße ist das schon eine erhebliche Motorisierung – auch in Zeiten, in denen es 200 PS an der Kupplung serienmäßig gibt. Ja, und eine Traktionskontrolle habe ich auch keine Sekunde lang vermisst. Weil nämlich das Fahrwerk dermaßen gut war, dass die Maschine mit dem Racetec RR K3 hervorragenden, mechanischen Grip aufbaute.

Ich brüllte vor Freude in den Helm! Das Federbein ließ mich den 180er glasklar spüren und hielt auch auf den welligen Abschnitten immer den Kontakt zum Asphalt, ohne den Eindruck übertriebener Härte zu erwecken. Und die Front war sowieso eine Offenbarung. Durch die tiefen Holmlenker hatte ich erstens das Gefühl, die Achse des Vorderrads perfekt in den Händen zu haben, und zweitens arbeitete die Gabel mit SBK-Kolbenkit (Zugstufe 13, Druckstufe 9) auf sehr hohem Niveau. Ich war tief beeindruckt. Mir hat die S4RS immer schon sehr getaugt, aber die Shaolin-Rakete mit den Holmlenkern war eine neue Dimension. Im Alltag ist ein Hochlenker praktischer, aber bei der Attacke auf der Landstraße sind Stummel eindeutig in Führung. Gewaltig, wie man es mit dieser nackten Duc krachen lassen konnte, ohne die gesundheitsorientierte Komfortzone verlassen zu müssen. Auch der Anker war top. Die Brembo-Monoblocks bissen sich perfekt dosierbar in die 320er-Braketech-Scheiben. ABS? Ja, aber nicht elektronisch, sondern in den zwei Fingern am Hebel.