Motorradfahren ist ein einzigartiges Mobilitätserlebnis und verbindet puren Fahrspaß mit der unmittelbaren Nähe zu Natur, Landschaft und Asphalt. Jetzt im Frühling beginnt für unsere Biker wieder die aufregendste Jahreszeit. Wenn nach der Winterpause die Maschinen anspringen, bringt das auch eine besondere Verantwortung: Machen Sie nicht nur Ihr Motorrad fit für den Saisonstart, sondern frischen Sie auch Ihre Fertigkeiten auf. Fahren Sie vorausschauend und geben Sie den anderen Verkehrsteilnehmern die Chance, sich wieder an Motorräder auf unseren Straßen zu gewöhnen. Dynamik und Leidenschaft sind der Markenkern des Bikens, Sicherheit und Souveränität führen zuverlässig ans Ziel. In diesem Sinne: Gute Fahrt und allzeit Gottes Segen!

Um den Alltag erfolgreich meistern zu können, sind wir gefordert, unser Leben lang neues Wissen zu erwerben, auch im Straßenverkehr. Während die Fahrschulausbildung hier den Grundstein legt, ist es wichtig, in seiner „Zweirad-Karriere“ kontinuierlich dazuzulernen. Sie haben es in der Hand, wie groß die Fortschritte dabei ausfallen. Um es Ihnen einfacher zu machen, haben die federführenden Institutionen auf dem Gebiet der Verkehrs- und Motorradsicherheit grundlegendes Wissen für Roller- und Motorradfahrer präzise auf den Punkt gebracht. Lesen, begreifen und verinnerlichen müssen Sie allerdings selbst, wobei wir Ihnen natürlich auch über diese Broschüre hinaus als Institut für Zweiradsicherheit jederzeit gerne für weitere Informationen zur Verfügung stehen.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Pfeiffer, Chefredakteur der Zeitschrift MOTORRAD

Wir von MOTORRAD haben alle unser Hobby zum Beruf gemacht. Für uns ist sicheres Fahren unumgänglich, denn wir leben davon. In diese Broschüre haben wir all unsere Erfahrung auf zwei Rädern eingebracht. Praktisch das kondensiert, was wir auf Millionen von Testkilometern erlebt haben. Dabei sind die heutigen Motorräder so sicher wie nie zuvor. ABS, Fahrdynamik-Regelungen, hervorragende Reifen, auffallende Beleuchtung – an der Technik fehlt es nicht. Umso wichtiger ist der Partner des Motorrads, der Fahrer selbst. Denn bei aller Sicherheitstechnik entscheidet er allein, ob er Gefahren schnell erkennt, oder gerade zu viel riskiert. Ich bin mir sicher: Durch die Lektüre der folgenden Seiten kann jeder noch etwas lernen. Und so immer sicher ankommen. Gute Fahrt!