Stellen Sie sich vor: nach einem anstrengenden Arbeitstag endlich zu Hause. Machen Sie es sich auf dem Sofa bequem, strecken die Arme von sich, drehen das Radio auf – und fahren los. Willkommen in der Welt der Supertourer! Wenn schon reisen, dann mit allem Pipapo, so lautet das Motto einer Motorradklasse, die nach wie vor durch niemanden besser vertreten wird als durch BMWs K-Modellreihe in den Gran Turismo-Versionen.

Die 1600er ähnelt mit um 55 Grad geneigter Zylinderbank, Alu-Brückenrahmen, Duolever-Vorderradführung und Paralever-Kardan-Einarmschwinge dabei zwar äußerlich ihrer Vorgängerin, der K 1300 GT, spielt letztlich aber in einer ganz anderen Liga. Die BMW K 1600 ist ein rollender Superlativ. Der Sechszylinder liefert in jeder Lebenslage satte Power, jedoch ohne Krawall und mit seidenweichem Charakter – eine neue Dimension der Souveränität.